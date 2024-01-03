Türkiye\'de Kırsal Kalkınma Projeleriyle 13 Bin Kişi İstihdam Edildi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirterek, bu desteklerle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişinin istihdam edildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılını kırsal yatırımların yılı yaptık, 4 milyar 708 milyon TL hibe desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişi istihdam edildi. Kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yumaklı'nın paylaştığı infografiğe göre; IPARD Programı kapsamında 3 bin 375 projeye 3 milyar lira hibe verilerek 7 bin 200 kişiye, Kırsal Kalkınma Programlarının Desteklenmesi Projesiyle 495 projeye 648 milyon lira hibe desteği verilerek 2 bin 84 kişiye, Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleri ile 131 milyon lira hibe verilerek 2 bin 905 kişiye istihdam sağlandı. Ayrıca, Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri çerçevesinde 6 bin 522 projeye 609 milyon lira, Uzman Eller Projesiyle 1292 girişimciye 320 milyon lira destek sağlandı.