Türkiye'den Bosna-Hersek'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Politika

Türkiye'den Bosna-Hersek'e Destek Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'in egemenliğine destek vererek barış çağrısı yaptı.

06.03.2025 16:30
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurguladığını belirterek, "Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın korunması, sağduyulu ve itidalli hareket edilmesiyle mümkündür" dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararını müteakip yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurgulamıştır. Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın korunması, sağduyulu ve itidalli hareket edilmesiyle mümkündür" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bosna-Hersek'teki istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınılması, sorunlara diyalog ve uzlaşıyla çözüm aranması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Bosna-Hersek halkının huzur ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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