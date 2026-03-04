Türkiye Hava Sahası Güvenliğini Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Hava Sahası Güvenliğini Sağlıyor

04.03.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıç, Türkiye'nin hava sahası güvenliği için gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, " Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat tehdidi tespit edildiğini, söz konusu tehdidin, gerekli hava savunma tedbirlerinin zamanında devreye alınması ve müttefik unsurlarla yürütülen koordinasyon neticesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Bölgesel gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte, ulusal güvenliğimizi ilgilendiren her türlü gelişmeye karşı gerekli önlemler alınmaktadır. Bölgede artan gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla tüm tarafları uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Akif Çağatay Kılıç, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Hava Sahası Güvenliğini Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:47:50. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Hava Sahası Güvenliğini Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.