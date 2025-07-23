Türkiye-İngiltere Savunma İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye-İngiltere Savunma İş Birliği Gelişiyor

Türkiye-İngiltere Savunma İş Birliği Gelişiyor
23.07.2025 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Güler, IDEF 2025'te iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirecek adımları açıkladı.

'İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

İmza töreninde konuşan Bakan Güler, "Türkiye ve İngiltere arasında köklü tarihi bağlar ve güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Bu bağların bir tezahürü olarak ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün de IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Sayın Bakan ile verimli ve yapıcı istişarelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğimiz görüşmede de NATO dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğimizin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki artan bağlarımızın önemini vurguladık. Aynı şekilde ortak caydırıcılığımızı desteklemek amacıyla stratejik ortaklığımızı derinleştirme taahhüdünde bulunduk" dedi.

'ANLAŞMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRMAKTADIR'

Bakan Güler, ele alınan önemli bir başlığın da Eurofighter Typhoon uçaklarına ilişkin olduğunu belirterek, "Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesinin; NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğine, ülkemizin hava kabiliyetlerinin artırılması ile NATO'nun da hava gücünün artmış olacağına, yeteneklerimizle ilgili iş birliğini güçlendireceğine ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacağına inanıyorum. Bu kapsamda, kıymetli mevkidaşımla imzaladığımız mutabakat zaptı, bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Ülkemizin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşılıyor, gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, Birleşik Krallık halkına da selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

FUARI GEZDİLER

Bakan Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, görüşmenin ardından IDEF 2025 Fuarı'nı gezdi. Bakan Güler, konuk mevkidaşına sergilenen teknoloji ürünleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Eurofighter Typhoon, Diplomasi, İngiltere, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-İngiltere Savunma İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

12:15
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
11:54
Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde Espriler havada uçuşuyor
Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde! Espriler havada uçuşuyor
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
16:38
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
16:30
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 12:40:19. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-İngiltere Savunma İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.