Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı törenle hizmete girdi.
Sinan Oğan, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki açılış töreninde, partinin hızla örgütlendiğini söyledi.
Partinin, yeni nesil siyasetçilerle yol yürüdüğünü belirten Oğan, "Gelecek Türkiye'sini yönetecek kadroları bugünden aramıza katıyoruz. 2028'de sağı birleştiren ve sağın ortak adayı olacak çalışmayı başlatmış durumdayız." dedi.
Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Orhan Oğuz Çetinkaya'nın da konuşma yaptığı törenin ardından açılış kurdelesi kesildi.
Son Dakika › Politika › Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı hizmete girdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?