Türkiye'nin Siyasi Çıkmazının Ana Nedeni Üretim Ekonomisi Değil - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin Siyasi Çıkmazının Ana Nedeni Üretim Ekonomisi Değil

Türkiye\'nin Siyasi Çıkmazının Ana Nedeni Üretim Ekonomisi Değil

Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu siyasi çıkmazın ana nedeninin üretim ekonomisi olmadığını belirtti. Baltalık, üretim ekonomisiyle çıkışın mümkün olduğunu ve Memleket Partisi'nin bu konuda umut olduğunu söyledi. Ayrıca siyasi partilerin halkı kutuplaştırmasını eleştirdi ve önceliklerinin bağımsız hukuk ve üretim ekonomisine dayalı toplum inşa etmek olduğunu vurguladı.

12.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Türkiye'nin içerisinde olduğu siyasi çıkmazın ana nedeninin üretim ekonomisi olmadığını aktaran Baltalık, "Türkiye, üretime dayalı ekonomisi ile içerisinde olduğu krizi yönetir "dedi.

Türkiye'nin üretime dayalı ekonomik program ile çıkışının mümkün olduğunu anlatan İl Başkanı Baltalık, Memleket Partisi'nin üretim ekonomisinin topluma enjekte edilerek çıkış yolunun mümkün olduğunu söyledi. Baltalık açıklamasında; "Türkiye, AK Parti ile 22 yılda yaptığı üretim ekonomisinden uzaklaşan politikasıyla halkın refah düzeyini en tabana çekerek halkı döviz ve faiz içerisinde boğmuştur. Memleket Partisi'nin ekonomi programı ise bu süreçte nefes aldırıcı üretim politikasıyla halka umut olmaktadır. Partimiz, üretim politikasıyla toplumun gerçekliğini görmesini ve Türkiye gibi tarım ve hayvancılıkta önemli bir ülkenin çağdaş üretim tekniklerini kullanarak enflasyon düşüşüne ciddi katkı sunacağını hedefliyoruz" diye konuştu. Siyasi partilerin 'Benim adayım iyi, seninki kötü' anlayışıyla halkı kutuplaştırıp gerçekliğinden uzak hale sürüklemesini eleştiren Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü;

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri hazırlıkları içerisinde halkın gerçek gündeminin olmadığını görüyoruz. 'Benim adayım', 'biz gelince, siz gidince' gibi söylemlerle hedef saptırılıyor. Memleket Partisi; kendi ikbali yerine toplumsal kurtuluşu ve gelişmeyi ön görüyor. Önceliğimiz, bağımsız hukuk ve üretim ekonomisine dayalı toplumu inşa etmek." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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