Türkiye\'nin Siyasi Çıkmazının Ana Nedeni Üretim Ekonomisi Değil

Türkiye'nin içerisinde olduğu siyasi çıkmazın ana nedeninin üretim ekonomisi olmadığını aktaran Baltalık, "Türkiye, üretime dayalı ekonomisi ile içerisinde olduğu krizi yönetir "dedi.
Türkiye'nin üretime dayalı ekonomik program ile çıkışının mümkün olduğunu anlatan İl Başkanı Baltalık, Memleket Partisi'nin üretim ekonomisinin topluma enjekte edilerek çıkış yolunun mümkün olduğunu söyledi. Baltalık açıklamasında; "Türkiye, AK Parti ile 22 yılda yaptığı üretim ekonomisinden uzaklaşan politikasıyla halkın refah düzeyini en tabana çekerek halkı döviz ve faiz içerisinde boğmuştur. Memleket Partisi'nin ekonomi programı ise bu süreçte nefes aldırıcı üretim politikasıyla halka umut olmaktadır. Partimiz, üretim politikasıyla toplumun gerçekliğini görmesini ve Türkiye gibi tarım ve hayvancılıkta önemli bir ülkenin çağdaş üretim tekniklerini kullanarak enflasyon düşüşüne ciddi katkı sunacağını hedefliyoruz" diye konuştu. Siyasi partilerin 'Benim adayım iyi, seninki kötü' anlayışıyla halkı kutuplaştırıp gerçekliğinden uzak hale sürüklemesini eleştiren Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü;
"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri hazırlıkları içerisinde halkın gerçek gündeminin olmadığını görüyoruz. 'Benim adayım', 'biz gelince, siz gidince' gibi söylemlerle hedef saptırılıyor. Memleket Partisi; kendi ikbali yerine toplumsal kurtuluşu ve gelişmeyi ön görüyor. Önceliğimiz, bağımsız hukuk ve üretim ekonomisine dayalı toplumu inşa etmek." - KIRŞEHİR
Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
İbrahim Keloğlan isimli kişinin İstanbul'daki bir sitenin asansörüne giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra yakalanıp hakkında dava açılan Keloğlan, 1 yıl 3 ay ceza aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keloğlan hakkında verilen karar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan karara tepki gösteren birçok kişi "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Son Dakika › Politika › Türkiye'nin Siyasi Çıkmazının Ana Nedeni Üretim Ekonomisi Değil - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?