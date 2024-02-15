Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılım belgesi imzaladı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılım belgesi imzaladı

Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi\'ne katılım belgesi imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin geniş milli imkanlarıyla bu girişime katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Bakan Güler, Almanya'ya koordinatör rolü için teşekkürlerini iletti.

15.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:19
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki temasları devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Almanya'nın NATO Daimi Temsilciliğinde "Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubuna Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni" düzenlendi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ev sahipliğinde gerçekleşen törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias anlaşmayı imzaladı.

Bakan Yaşar Güler imza töreninde şunları söyledi:

"Almanya'nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO'nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak geniş bir yelpazedeki milli imkanlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya'ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız." - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılım belgesi imzaladı - Son Dakika

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