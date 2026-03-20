Türkiye Yüzyılı Hedeflerine Devam

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'daki bayram programı kapsamında AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı'yı AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay karşıladı. Partililerle bayramlaşan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, "AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'mızda, bu kutlu yürüyüşteki yol ve dava arkadaşlarımızla bir araya gelerek bayramın bereketini paylaştık. Gönül köprülerimizi güçlendirdiğimiz her buluşmada olduğu gibi bugün de 'Milletimizle bayramımız bir' diyor, sarsılmaz bir inançla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Kastamonu'nun samimiyetiyle harmanlanan bu güzel bayram coşkusunun tüm hanelere huzur getirmesini; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.