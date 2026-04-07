Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli\'nde Eğitim Vurgusu

Yelkenci, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" konferansına katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne destek verdikleri için üniversiteye teşekkür eden Yelkenci, şöyle konuştu:

"İslam bilim ve teknoloji üniversitelerinden beklentimiz yüksek. Bizim birçok alanda paradigmal devrimlere ihtiyacımız var. Bu anlamda bize özgü olanları üretmek durumundayız. Bilim felsefesi noktasında da bilimsel yaklaşımlar noktasında da yine aynı dönüşümü bekliyoruz. Akademik olarak aynı zamanda bir vatandaş olarak da bu noktada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin buradan bu şekilde takip ediliyor olması hususunu da çok önemsedim ve çok mutlu oldum."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde sadece öğretim programlarının kastedilmediğini dile getiren Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli aynı zamanda bizim dil hassasiyetimizi, özel eğitimle ilgili çalışmalarımızı ve eğitimi okul dışına taşımak için yaptığımız çalışmaları da içeriyor. Nihayetinde bu model birçok ayağıyla çok güçlü bir model olarak oturdu." dedi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bir öze dönüş ve gelecek hamlesi olduğunu belirtti.

Demir, "Bir karakter, şahsiyet erozyonu yaşanıyor. Böyle bir ortamda başarıyı, öğrencilerin başarısını sadece sınavda başarı olarak görmeyip aynı zamanda öğrencinin karakterini inşa edecek, ona değer yükleyecek, değer anlamında bir yönelişe doğru onu sürükleyecek bir yaklaşımla bir proje bu, çok kapsamlı, belki de tarihteki, Milli Eğitim tarihindeki en büyük kapsamlı vizyoner yaklaşım." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, protokol üyeleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.