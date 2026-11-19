Polonya Başbakanı Donald Tusk, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde (APEC) ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "dostum" olarak nitelendirmesini eleştirerek, "Başkan Trump, Başkan Putin'i kendi dostu olarak görse bile burada 'dostumun dostu benim de dostumdur' ilkesi kesinlikle geçerli değildir. Sayın Putin bizim dostumuz değildir ve olmayacaktır" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk Varşova'da düzenlediği basın toplantısında APEC zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in üçlü görüşmesini ve Trump ile Putin arasındaki yakınlaşmayı değerlendirdi. Söz konusu yakınlaşmanın Polonya'da kurulması planlanan ABD askeri üssü açısından endişe verici bir işaret olup olmadığına ilişkin soruları cevaplayan Tusk, ABD askerlerinin Polonya'da bulunmasının ülke güvenliğinin en önemli garantörlerinden biri olduğunu, Polonya'da kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulması ihtimalini de bu şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Tusk, "Başkan Trump bazen kullandığı dil ve ifadelerle şaşırtmayı seviyor. Siyaseti büyük ölçüde, zaman zaman kamuoyunu sarsabilecek ve harekete geçirebilecek bu tür yöntemlere dayanıyor" şeklinde konuştu.

Trump'ın diplomatik dilini yorumlamanın kendi görevi olmadığını ifade eden Tusk "Başkan Trump, Başkan Putin'i kendi dostu olarak görse bile burada 'dostumun dostu benim de dostumdur' ilkesi kesinlikle geçerli değildir. Sayın Putin bizim dostumuz değildir, olmayacaktır" dedi.

Berlin'de düzenlenecek Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne katılması beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'den Shenzhen'de gerçekleştirilen üçlü görüşmeler hakkında bilgi almayı umduğunu belirten Polonya Başbakanı Tusk, "Çin'deki görüşme diğer konuların yanı sıra nükleer silah meselesiyle bağlantılı küresel konulara odaklanıyor. Şu anda Ukrayna'nın bu üçlü görüşmenin ne ölçüde gündeminde olduğunu söylemek zor. Berlin'deki toplantıdan sonra daha net bir tabloya sahip olacağız. Ben de Çin'in Ukrayna konusundaki politik niyetlerini, aralık ayının başında Pekin'e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında daha iyi anlayabileceğimi umuyorum" şeklinde konuştu.