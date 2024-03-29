Tuzla Belediyesi, Tepeören Mahallesi'ne halı saha kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tuzla Belediyesi, Tepeören Mahallesi'ne halı saha kazandırdı

Tuzla Belediyesi, Tepeören Mahallesi'ne yapılan halı saha açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Nal katıldı.

29.03.2024 22:11  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediyesi, Tepeören Mahallesi'ne halı saha kazandırdı

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her yaştan insanın spor yapabilmesi için spor alanlarına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi tarafından Tepeören Mahallesi'ne yapılan halı saha, düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından sahada maç yapan çocuklara eşlik eden Başkan Yazıcı da futboldaki yeteneklerini gösterdi.

Tuzla Belediyesi, Tuzla Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile planladığı projeler kapsamında Tepeören Mahallesi'ne yeni bir halı saha kazandırdı. Tepeören Derneği ile düzenlenen açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Nal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tepeören Derneğimizle daha önce planladığımız spor tesisinin içine, bölgemizdeki gençlerin top oynayabileceği bir alan oluşturabilmek amacıyla halı sahamızı açtık. Burası sportif faaliyetler için ideal oldu. Önümüzdeki günlerde burayı daha da geliştirecek yeni spor alanlarını planlarla birlikte hayata geçireceğiz. Tepeören çok hızla gelişiyor. Biz şu anda bu gelişmeye ayak uydurabilmek için gereken altyapıyı kurduk. İmar ve inşaatın yanı sıra, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri de Tuzlamızın tamamında olduğu gibi Tepeören'de de en üst noktaya taşıyacağız" dedi.

Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Nal da halı sahanın mahalleye ve ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Tuzla, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tuzla Belediyesi, Tepeören Mahallesi'ne halı saha kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:38 Edirne’de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu Edirne'de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 22:37:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi, Tepeören Mahallesi'ne halı saha kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement