Politika

Tuzla Belediyesi, Tepeören Mahallesi'ne halı saha kazandırdı

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her yaştan insanın spor yapabilmesi için spor alanlarına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi tarafından Tepeören Mahallesi'ne yapılan halı saha, düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından sahada maç yapan çocuklara eşlik eden Başkan Yazıcı da futboldaki yeteneklerini gösterdi.

Tuzla Belediyesi, Tuzla Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile planladığı projeler kapsamında Tepeören Mahallesi'ne yeni bir halı saha kazandırdı. Tepeören Derneği ile düzenlenen açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Nal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tepeören Derneğimizle daha önce planladığımız spor tesisinin içine, bölgemizdeki gençlerin top oynayabileceği bir alan oluşturabilmek amacıyla halı sahamızı açtık. Burası sportif faaliyetler için ideal oldu. Önümüzdeki günlerde burayı daha da geliştirecek yeni spor alanlarını planlarla birlikte hayata geçireceğiz. Tepeören çok hızla gelişiyor. Biz şu anda bu gelişmeye ayak uydurabilmek için gereken altyapıyı kurduk. İmar ve inşaatın yanı sıra, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri de Tuzlamızın tamamında olduğu gibi Tepeören'de de en üst noktaya taşıyacağız" dedi.

Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Nal da halı sahanın mahalleye ve ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.