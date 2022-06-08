Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "AB üyelik statüsü dışındaki alternatifleri kabul etmeyeceğiz" - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "AB üyelik statüsü dışındaki alternatifleri kabul etmeyeceğiz"

08.06.2022 15:22
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "AB üyelik statüsü dışındaki alternatifleri kabul etmeyeceğiz"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "AB üyelik statüsü dışındaki alternatifleri kabul etmeyeceğiz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "AB üyelik statüsü dışındaki alternatifleri kabul etmeyeceğiz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çevrimiçi bir basın toplantısı düzenleyen Kuleba, Ukrayna'nın AB üyeliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna, AB adaylık statüsü dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyecek. AB aday adaylığına, potansiyel adaylığa ya da yerine geçen şeylere değil, AB adaylık statüsüne ihtiyacımız var. Bu oyunu uzun süredir oynuyoruz ve nasıl olacağını biliyoruz. Standart AB aday statüsünden memnun olacak mütevazı insanlarız. Bizim için özel bir şey icat edilmemeli" dedi.

"ŞÜPHECİ ÜLKELERİN MANTIKLI ARGÜMANLARI YOK"

Ukrayna'nın adaylık statüsünü hak ettiğini ve gerekli şartları taşıdığını ifade eden Kuleba, "Bu sadece hükümetin değil aynı zamanda sivil toplumun da bir rolüdür. Tekrar 200'den fazla sivil toplum kuruluşuna teşekkür etmek istiyorum. Yabancı hükümetlerle birlikte Ukrayna'nın AB üyelik statüsünün Haziran sonunda verilmesine yönelik açık bir kampanya imzalandı" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın AB'ye üye olmasına şüphe ile yaklaşan bazı ülkelerin çeşitli alternatiflerle kendilerini kandırma çabasında olduğunu belirten Kuleba, bu ülkelerin mantıklı argümanlara sahip olmadığını da sözlerine ekleyerek, "Adaylık statüsü, AB üyeliğine şüpheyle yaklaşan ülkelerin aşmamız gereken son psikolojik engelidir" ifadelerini kullandı.

KARAR BU AY BELLİ OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın AB üyeliği için başvuru formu imzalamış, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise 20 Nisan'daki Kiev ziyaretinde Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın adaylık statüsüne dair ilk sonucunu Haziran ayı sonuna kadar açıklayacağını söylemişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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