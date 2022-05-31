Ukrayna Ombudsmanı Denisova, görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Ombudsmanı Denisova, görevden alındı

31.05.2022 16:35
Ukrayna Ombudsmanı Denisova, görevden alındı

Ukrayna Yüksek Şurası, Lyudmyla Denisova'yı İnsan Hakları Komiserliği görevinden aldı.

Ukrayna Yüksek Şurası, Lyudmyla Denisova'yı İnsan Hakları Komiserliği görevinden aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova görevden alındı.

Ukrayna Verkhovna Rada (Ukrayna Yüksek Şurası) tarafından görevden alınan Denisova için 234 parlamento üyesi Denisova lehine oy kullandı. Denisova'nın görevden alınmasının nedenleri arasında koridorlar, mahkumların korunması ve takası, yetişkinlerin ve çocukların işgal altındaki topraklardan sınır dışı edilmesini önleme, diğer insan hakları faaliyetleri konularında görevini yerine getirmemesi gösterildi.

(İHA)

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak' Oğluyla birlikte Karabağ Savaşı'nda görev alan gazi TEKNOFEST'İ ziyaret etti Oğluyla birlikte Karabağ Savaşı'nda görev alan gazi TEKNOFEST'İ ziyaret etti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Ombudsmanı Denisova, görevden alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:23 Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:48:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Ombudsmanı Denisova, görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement