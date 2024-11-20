Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Politika

Azerbaycan'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen, "Şehir İçi Ulaşımın Yeşillendirilmesi" konulu toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yerel yönetimlerle birlikte sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarını hazırlıyor ve şehirlerin gelecekteki ulaşım altyapısını şekillendiriyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, COP29 kapsamında gerçekleştirilen "Şehir İçi Ulaşımın Yeşillendirilmesi" başlıklı yüksek düzeyli yuvarlak masa toplantısına katıldı. Uraloğlu, ulaşım ve altyapı kontrolünün iklim değişikliğine olan etkileri üzerine gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'deki çalışmalarla ilgili konuşma yaptı.

"Elektrikli araçlar, ulaşımda yeşil dönüşümün temel taşlarından birisidir"

Türkiye'de son yıllarda şehir içi ulaşımın daha yeşil, daha verimli ve daha erişilebilir hale gelmesi için uyguladıkları projelerin şehir yaşam kalitesini artırmaya katkı sağladığını belirten Uraloğlu, "Bu projeler, ulaşım altyapımızı dönüştürürken karbon emisyonlarını azaltma ve halk sağlığını iyileştirme amacına da yöneliktir. Elektrikli araçlar, kentsel ulaşımda yeşil dönüşümün temel taşlarından birisidir. Türkiye elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla önemli yatırımları ve teşvikleri de hayata geçirmektedir. Özellikle yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u ürettik ve her geçen gün yollarımızda artmaktadır" dedi.

"Bisiklet ve yaya yollarının artırılması önemli bir adımdır"

Türkiye'deki şehirlerde elektrikli otobüs filolarının hızla büyümeye devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, "Bakanlığımız bu konuda gerekli desteği vermek ve halkın ulaşım alışkanlıklarında, köklü değişiklikler oluşturulmasına vesile olmaktadır. Bir süre önce başlattığımız Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi yol haritası projesi ile ulaşım sektöründe sıfır emisyona erişmeye rehberlik edecek bütüncül, katılımcı ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturuyoruz. Bisiklet ve yaya yollarının artırılması, çevre dostu ulaşım alternatiflerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımdır. Bu amaçla büyük şehirlerde bisiklet paylaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması, bireysel ulaşımda daha yeşil seçenekler sunmakta ve halkın çevre dostu taşıma modlarını kullanmaya teşvik etmektedir" diye konuştu.

"Şehirlerin gelecekteki ulaşım altyapısını şekillendiriyoruz"

Türkiye olarak bisiklet yollarının sayısını arttırdıklarını ve bisiklet ulaşımını daha güvenli ve daha kolay hale getirdiklerini belirten Uraloğlu, "Bakanlık olarak kent içi ulaşıma yönelik politikalarımız kapsamında metro ve hafif raylı sistem projelerini hayata geçirmekteyiz. Yerel yönetimlerle birlikte sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarını hazırlıyor ve şehirlerin gelecekteki ulaşım altyapısını şekillendiriyoruz. Bu süreçte her şehir için özel kentsel hareketlilik planlarının tek elden koordine edilmesi, emisyon azaltımında ve hareketliliğin doğru planlanmasında önemli bir katkı sağlamaktadır" dedi.

" Gazze'de Filistin halkının zulüm ve soykırıma tabi tutulması asla kabul edilemez"

Yeşil kent ulaşımı hakkında iş birliği imkanlarını ele aldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bir taraftan da Gazze'de Filistin halkının her türlü ulaşım hakkında mahrum olarak tecrit edilmesi, zulüm ve soykırıma tabi tutulması asla kabul edilemez. Dolayısıyla uluslararası toplumun iş birliği ile bu saldırıların bir an önce bitirilmesini temenni ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ