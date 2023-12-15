 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da metro projesini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da metro projesini inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro projesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Altunizade metro projesi tamamlandığında saatte 8 bin 100 yolcu taşınacağını, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edilebileceğini ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul\'da metro projesini inceledi
15.12.2023 - 13:34,  Güncelleme: 13:46
Abone Ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro projesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Altunizade metro projesi tamamlandığında saatte 8 bin 100 yolcu taşınacağını, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edilebileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Projesi'nin şantiye alanını ziyaret etti. Uraloğlu, şantiye alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz" dedi.

"Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz"

Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometredir" dedi.

"9 milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağladık"

Uraloğlu, "Marmaray üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti. 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosundan şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağladık. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'da ki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Yolcularımız, Altunizade-Bosna Bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebilecektir"

Altunizade metro hattına ilişkin konuşan Uraloğlu, "Bu bölgeler hem turistik hem de ibadet amaçlı olarak çok ziyaret edilen alanlar olduğundan dolayı bu hattı da bir an evvel tamamlamayı hedefliyoruz. Hattımızı inşallah 2025 yılı içerisinde hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Ana Hat, Peron ve Bağlantı tünelleri kazı-destek imalatlarını yüzde 84 oranında tamamladık. İstasyonlarda kazı-destek çalışmalarına devam ediyoruz. Altyapı deplase çalışmalarını da diğer çalışmalarımızla birlikte eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Projemizi tamamladığımızda, saatte 8 bin 100 yolcumuz, Altunizade-Bosna bulvarı arasında 8 dakika 40 saniye gibi kısa bir sürede seyahat edebilecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Altunizade, İstanbul, Çamlıca, Ulaşım, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da metro projesini inceledi - Son Dakika


14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu

Son Dakika
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03 İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da metro projesini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement