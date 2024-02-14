Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerel yönetim tercihlerinden dolayı cezalandırma olmadığını söyledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz hiç kimseyi yerel yönetimdeki tercihlerinden dolayı cezalandırmadık. İstanbul'da bakanlığımızın veya hükümetimizin 2019'daki seçimlerden sonra durdurduğu bir proje hatırlıyor musunuz? Yoktur örneği, tersine, durdurulan projeleri biz bakanlığımızın uhdesine aldık ve bitirdik." dedi.
Uraloğlu, Ortahisar ilçesindeki bir salonda muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların mahalle ve köyleriyle ilgili taleplerini büyük ölçüde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'a ilgisinden söz eden Uraloğlu, "Trabzon'un da Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize verdiği çok ciddi bir destek var." diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, Trabzonluların, 15 Temmuz darbe girişiminde sergiledikleri duruşa işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben İzmir'deydim ama Trabzon'u takip ettim. Orada ben meydandaydım. Trabzon'da sizlerin meydanda olması İzmir'de bana güç vermiştir, Allah razı olsun. Biz, gitmemiz gereken yolda sonunun ne olacağını hesaplamadan giden insanlarız. Hele bir memleket meseleleri varsa, biz o memleket meselesindeyiz. Onun için Trabzonlu olmaktan, sizinle yol arkadaşı olmaktan her zaman gurur duydum, gurur duymaya da devam edeceğim."
Kimseyi yerel yönetimdeki tercihlerinden dolayı cezalandırmadıklarını vurgulayan Uraloğlu, Trabzonlulara, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.
"Siyaset bir iddia işidir, seçim bir iddia işidir"
Uraloğlu, 31 Mart seçimlerinin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu seçim bizim için kıymetlidir. Biz hiç kimseyi yerel yönetimdeki tercihlerinden dolayı cezalandırmadık. İstanbul'da bakanlığımızın veya hükümetimizin 2019'daki seçimlerden sonra durdurduğu bir proje hatırlıyor musunuz? Yoktur örneği, tersine, durdurulan projeleri biz bakanlığımızın uhdesine aldık ve bitirdik. Niye? Vatandaşımız mağdur olmasın, oy tercihinden dolayı cezalandırılmasın. Ama şunu da beraberce kaçırmamamız lazım. Muhtarlardan ilçe, belde, il ve büyükşehir belediye başkanına kadar ekip ruhuyla, işbirliğiyle çalışabildiğimiz takdirde o zaman şehirlerimiz için daha verimli hizmetler yaparız. Bize daha fazla güç vererek sorumluluğumuzu artırırsınız. Biz bu azimle beraber inşallah sizin taleplerinizi karşılarız."
Karadeniz Sahil Yolu, Tanjant Bulvarı, Kanuni Bulvarı ve Yeni Zigana Tüneli'ne ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Cumhur İttifakı olarak bir yola çıktık. Biz ilçelerin tamamına talibiz. Tamamını alma imkanımız var mı? Kesinlikle var. Siyaset bir iddia işidir, seçim bir iddia işidir." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, bugüne kadar verdikleri destek dolayısıyla muhtarlara teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği kıymeti biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim durduğumuz nokta da budur. Bu noktada sizlerin taleplerini karşılama gayreti içerisinde olacağımıza buradan söz veriyorum. Bütün imkanlarımızı zorlayacağımıza söz veriyorum." dedi.
AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk'ün de konuşma yaptığı programda, Bakan Uraloğlu muhtarların taleplerini dinledi.
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