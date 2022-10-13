Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ni anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ni anlattı Açıklaması

13.10.2022 23:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ni anlattı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak da bilinen ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak da bilinen ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Sayan, Twitter hesabından, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak da bilinen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne yönelik bulunduğu paylaşımda, "Üzülerek görüyoruz ki bu yasayla ilgili sosyal medya platformlarında, nefret söylemi, dezenformasyon, manipülasyon, hakaret ve yalan içerikler çığ gibi büyüyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar için daha temiz ve güvenli bir internet tesis etmenin en önemli görevleri olduğunu vurgulayan Sayan, ilgili kanunda yapılan değişikliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Katalog suçlarına yönelik içeriklerde yer sağlayıcı bakımından yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıp suçla mücadele kapsamı genişletilecek. Küresel sosyal ağlar, muhataplık ilişkisi güçlendirmek için yerleşik bir Türk vatandaşı ya da Türkiye'de şube niteliği olan tüzel kişilik eliyle temsilcilik faaliyetini yürütecek. Sosyal ağlar, düzenli olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) raporlar gönderecek. İçeriklerine ilişkin kullandıkları algoritmalara, etiketlere, reklam ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgilere yer verecek. Sosyal ağlar, kullanıcıların platformu eşit ve tarafsız kullanmalarını sağlamakla yükümlü olacak ve buna ilişkin tedbirleri BTK'ye raporlayacak. Sosyal ağlar, kullanıcılara, önerilen içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme imkanı sunacak. Kullanıcılar kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma imkanına kavuşacak. Sosyal ağlar, çocukların platformu kullanırken tehlikeli ve zararlı içeriklerle karşılaşmasını engelleyici tedbirleri alacak. Platformu kullanan çocukların güvenli bir şekilde vakit geçirmesi için gerekli ayrıştırılmış hizmeti sunacak. Sosyal ağlar verdikleri reklamlara ilişkin, içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgileri, oluşturacağı reklam kütüphanesi aracılığıyla kendi sitesinde yayınlayacak. Sosyal ağlar, BTK tarafından kullanıcı haklarının korunması için yapılacak düzenlemelere uyacak ve gerekli tedbirleri alacak. Böylece artık kullanıcıların değişen şartlara ve durumlara göre en kısa sürede korunabilmesinin önü açılacak."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ömer Fatih Sayan, Twitter, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'ni anlattı Açıklaması - Son Dakika

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