Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na protesto şoku - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na protesto şoku

01.09.2022 18:38
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na protesto şoku

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te bir vatandaş tarafından protesto edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te bir vatandaş tarafından protesto edildi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasan Bodur isimli bir vatandaş tarafından protesto edildi. Kentsel dönüşüm yüzünden evinin yıkıldığını ve istediği ücreti alamadığını iddia eden Bodur, Bakan Karaismailoğlu'nu pankartlı protesto etti. Bakan Karaismailoğlu ise otomobiline binerek bölgeden ayrıldı. Koruma polisleri tarafından engellendiğini söyleyen Bodur, "Az önce hakkımı savunmak için bakanın bulunduğu bölgeye gidecektim ancak 6-7 polisin engeline takıldım. Yine de bakanın bulunduğu bölgeye gittim. Araca binip gitti. Halka hizmet bu mudur" diyerek tepkisini dile getirdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Adil Karaismailoğlu, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na protesto şoku - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na protesto şoku - Son Dakika
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