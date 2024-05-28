Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Siber güvenlik için önlemler alıyoruz - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Siber güvenlik için önlemler alıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, siber güvenlikle ilgili olarak birçok önlem alındığını belirtti. Ayrıca, internet hızı ve yapay zeka konularında da önlemler alındığını vurgulayan Uraloğlu, 5G teknolojisiyle ilgili ise 2026 yılında milleti tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

28.05.2024 19:29
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siber güvenlikle birlikte birçok önlem almalıyız. Birçok önlemin alındığını da söyleyebilirim" dedi.

Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Uraloğlu, X sosyal medya platformu ile ilgili olarak geçmişte bir şirketlerinin olduğunu söyleyerek, "Bizim dediğimizi uygulamak zorundalar. İnşallah sizin komisyonunuza getiririz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, internet hızı konusunda abonelik arasında fark olduğunu söyleyerek, "Vatandaş bunun daha fazlasını talep etmiyor. Biz interneti kapısına kadar götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, yapay zeka konusunda ise "Siber güvenlikle birlikte birçok önlem almalıyız. Birçok önlemin de alındığını söyleyebilirim. Bununla ilgili önemleri alıyoruz. Telefonla mesaj, e-maille neler paylaşmamız gerektiğine dikkat etmeliyiz" dedi.

5G konusunda ise Uraloğlu, "Biz 4.5G'ye geçmiştik. 4G teknolojisini pahalı bulmuştuk. Çok ciddi yatırım yaptık. En son iki hafta önce görüştük. Yerli baz istasyonumuz ULAK üretmemize rağmen ölçek ekonomisi nedeniyle istediğimiz rekabet ortamını sağlayabilmiş değiliz. 2026 yılında 5 ve 5.5G ile milletimizi tanıştıralım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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