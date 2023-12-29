Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Aday her kim olursa o, Cumhurbaşkanı\'mızın adayıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şu noktada hep beraber olmamız lazım; yani aday her kim olursa o, Cumhurbaşkanı'mızın adayıdır, o AK Parti'mizin adayıdır. Dolayısıyla hepimizin adayıdır." dedi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, siyasetin en doğru nasıl yapılabileceğinin AK Parti hükümetleriyle görüldüğünü söyledi.

AK Parti teşkilatlarının Allah'ın rızasını kazanmak için hizmet ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Bazen siyaseti birileri ötekileştirmeye çalışır. Geçmişte özellikle bunlar yaşandı. İnsanları siyasetten uzaklaştırıp kendilerine alan açmaya çalışılır ama AK Parti'mizle beraber, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber gerçekten ülkemizin her köşesindeki bizim olan insanımız bu vesileyle de siyasete girdi." diye konuştu.

Uraloğlu, Cumhur İttifakı'nın çıkar hesabı yapmadan ülkeye hizmet etmeyi amaçladığını anlatarak "Bir çıkar hesabı yapılmaksızın altılı, yedili, sekizli, dokuzlu, daha aşağıda kimlerin olduğunu bilmediğimiz masalar etrafında bir araya gelinmiş olan bir birliktelik yok. Onun için biz Cumhurbaşkanı'mızın sağladığı bu ortamda Cumhur İttifakı ile beraber öncelikle biz inşallah ben onu görüyorum, merkezdeki Yalova Belediyesini alacağız. Ondan sonra da bütün 13 belediyeye talibiz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bir belde olarak bakmayalım. Bir ilçe olarak bakmayalım. Yalova gibi butik bir ile 'Ya kazansak ne olur, kaybetsek ne olur' diye bakmayalım ki bakmıyoruz zaten. Dolayısıyla bizim buraları mutlaka almamız gerekir. Bu Ege Denizi'nde, Akdeniz'de böyle sahildeki rengi, Marmara'da İstanbul dahil o bizim AK Parti'nin turuncu rengini gösterdiğimiz haritada inşallah burayı da bundan sonra turuncu renk olarak Yalova'yı göstermek bizim için kıymetli. O zaman bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz, gayret etmek. Yani biz sefere çıkacağız, zafer Allah'ın takdiridir. O zaman biz hep beraber Kadın Kollarımızla, Gençlik Kollarımızla, ana kadememizle beraber gayret edersek sonuçta muvaffak olacağımıza hep beraber inanıyoruz."

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hep sahada olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yalova'nın ihtiyaçlarını inşallah bu arkadaşlarımızla beraber bizim üzerimize düşeni ve imkanımızın yettiğini biz de karşılamaya gayret edeceğiz. Bugün ayın 29'u, 3 ay kaldı. Belediye başkan adaylarımız da netleştiği zaman sahaya ciddi bir şekilde çıkacağız ama şu, bizim için kıymetli; bazen küçük yerlerdeki, bir beldedeki, bir ilçedeki en yüksek oyu nasıl alırız, onun hesabını yapıyoruz. Şu noktada hep beraber olmamız lazım; yani aday her kim olursa o, Cumhurbaşkanı'mızın adayıdır, o AK Parti'mizin adayıdır. Dolayısıyla hepimizin adayıdır."

Daha sonra MHP Yalova İl Başkanlığına geçen Uraloğlu, partinin İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan ve yöneticileriyle basına kapalı görüştü.