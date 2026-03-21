Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon\'da bayramlaşma töreninde konuştu Açıklaması

21.03.2026 15:55
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye bu kadar karmaşanın içerisinde bir güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye bu kadar karmaşanın içerisinde bir güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, İslam coğrafyasının bayramını tebrik etti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir savaş süreci olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Gerek kuzeyimizde olan gerek Orta Doğu'da olan savaş noktasında Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir gayretinin olduğunu, savaşın başlamaması ve şimdi de durması için bir gayreti olduğunu özellikle söylemek isterim. Türkiye bu kadar karmaşanın içerisinde bir güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye gerçekten bir güven adası." diye konuştu.

Uraloğlu, vatandaşlara yönelik hizmetlerin devam ettiğini belirterek, "Bir taraftan artık çalışma sezonuna girdik. Gerek belediyelerimiz gerek kurumlarımız olsun şehrimizde biraz daha yoğun bir çalışmayı inşallah bundan sonra görmüş olacağız ve seneyi de bu şekilde geçireceğiz." dedi.

ABD-İsrail ve İran savaşına ilişkin gelişmelere değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaşım noktasında şu anda çok ciddi bir sıkıntımızın olmadığını özellikle söylemek isterim. Hürmüz Boğazı'nda kalan 14 tane Türk sahipli gemi var. Türk bayraklı değil de Türk sahipli. Bizim için sahipleri Türk olduğu için kıymetli. Onların oradan çıkarılabilmesi için ne yapılabilir, onu yakından takip ediyoruz ilgili kurumlarımızla beraber. Kapalı olan hava sahaları var. Suriye'nin güneyi, Irak, İran, Lübnan olsun bunlar kapalı. Diğer havalimanlarına uçuşlar var. Vatandaşlarımızın ülkeye dönmesi için sadece bizim vatandaşlarımızın değil, diğer ülke vatandaşlarının da ülkelerine gitmesi için dışişlerimizle ciddi bir operasyonu yürüttük, hala yürütüyoruz. Temennimiz, bir an önce son bulmasıdır."

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda yolcu kapasitesinin 3 milyon civarında olduğunu ifade ederek, "Hemen mevcut havalimanının sahile doğru olan denizin üzerinde Türkiye'de üçüncü, dünyada da sayılı havalimanlarından bir tanesine inşallah bu sene başlayacağız. Onu bitireceğiz, bu kıymetli olacaktır." dedi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda günlük 100 binin üzerinde araç geçişi olduğunu belirten Uraloğlu, Çevre Yolu Projesi ikinci etap ihalesinin de yapılacağını kaydetti.

AK Parti İl Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine de katılan Uraloğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'ndeki bayramlaşma törenine, Vali Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 16:22:52. #7.12#
