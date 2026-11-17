Umman ile Özbekistan arasında ticaret, yatırım, gıda güvenliği ve malların transit geçişinin kolaylaştırılması gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 6 anlaşma ve 21 mutabakat zaptı imzalandı.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Mirziyoyev'in Umman'a gerçekleştirdiği devlet ziyareti kapsamında başkent Maskat'taki El Alem Sarayı'nda imzalanan anlaşmaların belgelerini karşılıklı olarak imzaladığı bildirildi.

Habere göre, imzalanan 6 anlaşmanın stratejik ortaklık kurulması, umuma mahsus pasaport hamillerine karşılıklı vize muafiyeti sağlanması, gümrük alanında işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma ile ortak iş konseyi oluşturulmasını kapsadığı belirtildi.

Anlaşmalar arasında Orta Asya ve Kafkasya Fonu'na ilişkin mutabakat ile Umman ve Özbekistan arasında 2010 yılında kurulan "Öz Umman" ortak yatırım fonunun sermayesinin artırılmasına yönelik iki anlaşmanın da bulunduğu aktarıldı.

"Öz Umman" şirketine ilişkin anlaşmanın ayrıntılarına haberde yer verilmedi.

Umman ve Özbekistan arasında 2010 yılında kurulan ve 500 milyon dolar sermayeye sahip ortak yatırım fonu "Öz Umman"ın yüzde 75'inin Umman Yatırım Otoritesine, yüzde 25'inin ise Özbekistan Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Fonu'na ait olduğu belirtiliyor.