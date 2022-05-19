Ümraniye'de, gençler meclis koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Ümraniye'de, gençler meclis koltuğuna oturdu

19.05.2022 15:20

Ümraniye'de, gençler meclis koltuğuna oturdu Başkan İsmet Yıldırım: "Gençlik meclislerini önemsiyoruz"İSTANBUL Ümraniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla belediye meclis koltukları gençlere devredildi.

Ümraniye'de, gençler meclis koltuğuna oturdu

Başkan İsmet Yıldırım: "Gençlik meclislerini önemsiyoruz"

İSTANBUL Ümraniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla belediye meclis koltukları gençlere devredildi. Koltuğa geçen gençler, Başkan İsmet Yıldırım ile sohbet ederek taleplerini iletti.

Ümraniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla belediye meclisine gelen gençler koltuğa oturdu. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Başkan İsmet Yıldırım ve gençlerin kürsü konuşması gerçekleştirdiği etkinlikte söz alan gençler günün önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini belirtti. Meclis toplantısında talepleri dinleyen Başkan Yıldırım, gençlerle sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

"Gençlik meclislerini önemsiyoruz"

Meclis toplantısı sonrası konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gençlik Meclisimizle beraberiz. Arkadaşlarımızla birlikte meclis toplantımızı yapmış olduk. Genç arkadaşlarımızı dinleyerek fikirlerini almış olduk. Önemli fikirler vardı. Taleplerini de değerlendireceğiz. Artık darısı İstanbul'daki bütün gençlik meclislerinin başına diyorum. Gençlere değer vermezsek, onların fikirlerini almazsak bu hayatı ıskalamış oluruz. Bizim tecrübemiz onların yeni fikirleriyle daha değerli sonuçlar ortaya çıkaracak. Biz gençlik meclislerini önemsiyoruz. Gençlerin çalışma azmi, bilgi birikimi birçoğumuzdan daha iyi. Bu meclislerden güzel şeyler çıkar diye düşünüyorum" dedi.

"Daha fazla çalışmaya gayret ediyoruz"

Etkinliğe katılan gençlerden GürcüNaz Baş ise, "Meclis toplantısına katılmak benim için heyecan vericiydi. İlk defa böyle bir topluluk önünde konuşuyorum. Başkanımızın bizim taleplerimizi dinleyerek yerine getirmeye çalıştığını gördükçe biz gençler olarak daha fazla çalışmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Ümraniye'de, gençler meclis koltuğuna oturdu
Ümraniye'de, gençler meclis koltuğuna oturdu
Ümraniye'de, gençler meclis koltuğuna oturdu
Ümraniye'de, gençler meclis koltuğuna oturdu
Ümraniye'de, gençler meclis koltuğuna oturdu

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Kaynak: İHA

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