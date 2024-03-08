Ümraniye Finanskent Mahalle Muhtarlığı hizmete açıldı
İSTANBUL - Ümraniye'de yapımı bir süredir devam eden Finanskent Mahalle Muhtarlığı gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.
Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan Finanskent Mahalle Muhtarlığı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla yapılan tören ile hizmete açıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, daha sonra vatandaşlar ile çay sohbetinde buluştu. Muhtarlık binası açılışına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Depremlerin yaraları sarılıyor"
Açılışta konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Depremlerin yaraları sarılıyor. 200 bin konutu orada inşa ediyoruz ve bitmek üzere. Bu sene içerisinde hepsi tamamlanıp bitecek. 650 bin konutta İstanbul'da yapılması lazım ki bir depreme hazırlıklı hale gelelim" dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte yapılan açılışta konuştu. Yerlikaya, belediyeciliğin değiştiğini ve 31 Mart akşamı yenilikçi bir belediye ruhunun geri geleceğini belirtti. Tiryaki ise Altındağlı vatandaşlardan destek isteyerek, güvenilir bir belediye başkanının önemine vurgu yaptı ve yüksek oy beklediğini dile getirdi.
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