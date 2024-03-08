Ümraniye Finanskent Mahalle Muhtarlığı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Finanskent Mahalle Muhtarlığı Hizmete Açıldı

Ümraniye'de yapımı bir süredir devam eden Finanskent Mahalle Muhtarlığı, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edildi ve törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılışta konuşma yaparak vatandaşlarla çay sohbetinde buluştu.

08.03.2024 19:24  Güncelleme: 19:38
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Ümraniye Finanskent Mahalle Muhtarlığı hizmete açıldı

İSTANBUL - Ümraniye'de yapımı bir süredir devam eden Finanskent Mahalle Muhtarlığı gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan Finanskent Mahalle Muhtarlığı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla yapılan tören ile hizmete açıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, daha sonra vatandaşlar ile çay sohbetinde buluştu. Muhtarlık binası açılışına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Depremlerin yaraları sarılıyor"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Depremlerin yaraları sarılıyor. 200 bin konutu orada inşa ediyoruz ve bitmek üzere. Bu sene içerisinde hepsi tamamlanıp bitecek. 650 bin konutta İstanbul'da yapılması lazım ki bir depreme hazırlıklı hale gelelim" dedi.

Kaynak: İHA

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