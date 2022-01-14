Üye Girişi
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği

14.01.2022 17:41
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada üniversite öğrencilerine verilen desteklere bir yenisini daha ekledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada üniversite öğrencilerine verilen desteklere bir yenisini daha ekledi. Üniversite öğrencilerinin Gaziantep Kartlarına her ay düzenli olarak 22 biniş ücreti yüklenmesi kararı alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın 2'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak'ın başkanlığında toplandı. Mecliste toplu taşımada yapılan yeni ücret tarifeleri ve destekler onaylanırken, üniversite öğrencilerine zamların yansıtılmamasına ek olarak yeni bir kararla Gaziantep Kartlarına her ay 22 binişlik maddi yardım yapılacak. Ayrıca ailesi Gaziantep'te ikamet etmeyen ve aboneliği üzerinde olan öğrencilerin su faturalarında birinci kademe aralığının ücreti, KDV ve çevre temizlik vergileri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Yıllık 90 milyon TL sosyal destek verilecek

Büyükşehir Belediyesi su faturası yardımlarında öğrenciler haricinde dul ve yetim yardımı alanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan maddi destek alan aileler, kaymakamlıklardan 65 yaş üstü aylığı alanlar yararlanacak. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma destekleri ve su faturası yardımlarıyla yılda 90 milyon TL'lik sosyal yardım yapmış olacak.

Öğrencilere hiç bir şekilde zam yansıtılmadı

Mecliste kararlar hakkında konuşma yapan Başkan Vekili Osman Toprak, yardıma muhtaç ailelerin Büyükşehir olarak desteklenmeye devam edildiğini aktararak, "Öğrenci ulaşım fiyatlarına zam yapmayıp, toplu ulaşım esnafımıza 1 lira 85 kuruşunun belediye tarafından ödeme yapıldı. Normalde neredeyse yarısın biz karşılıyoruz ve ayda 22 gün okula giden üniversite öğrencilerimizin gidiş- geliş 44 binişlerinden 22'sinin parasını her ay düzenli olarak biz yatıracağız. Malumunuz akaryakıta gelen zamlardan dolayı ve bir yıldır biz toplu ulaşıma zam yapmıyorduk. Toplu ulaşım esnafımızı bir nebze olsun rahatlatabilmek adına, aslında enflasyon oranının altında bir zam verdik, kalan kısmı tamimiyle Büyükşehir Belediyesi olarak biz sübvanse edeceğiz, biz destekleyeceğiz. Öğrencilere hiçbir şekilde zam yansıtılmadı. 2 lira 15 kuruş özel halk otobüslerinde olan rakam aynı, sabit kaldı. Büyükşehir belediyemizin toplu ulaşım araçlarında 1 lira 75 kuruş olan rakamı da sabit bıraktık. Diğer taraftan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de 65 yaş üstünde olup da serbest ücretsiz binen vatandaşlarımızın zaman zaman şikayetleri geliyordu. 'Bizi almıyorlar, bizi durakta gördüklerinde durmuyorlar' deniliyordu. Bununla ilgili zabıtamız üzerinden çok ciddi denetimler yaptık. Bu mağduriyetlerin oluşmaması adına. Diğer taraftan da esnafımıza da mutlu edebilmek adına serbest biniş kartı ile binen 65 yaş ve üzerindeki her vatandaşımız için de toplu taşımayı yapan esnafımıza 2 TL Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeme yapacağız" şeklinde konuştu.

"Su faturalarındaki çalışmalarla ilk başta 35 bin aileye destek vereceğiz"

Mecliste söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ise öğrencilerin okullara ulaşımda ödemesinin 1 lira 7 kuruşa den geldiğini aktararak, "60 bin üniversite öğrencimiz olduğu düşünüldüğü zaman sadece ayda yaklaşık 3 milyon TL otobüslerde öğrencilere destek vereceğiz. Toplamda özel halk otobüslerine serbest binişler için verilen destekle beraber yıllık ulaşımla ilgili halkımıza yaptığımız destek 60 milyon TL. Su faturalarındaki yapılan çalışmada ise ilk başta 35 bin aileye temas edeceğiz. Bugün alınan destek kararları ile beraber yıllık Büyükşehir Belediyesi 90 milyon liralık desteği olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği

YORUMLAR
500

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği - Son Dakika


Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası         
18:04
Kaçak elektrik kullanan binanın elektriğini kesen görevlilere dayak kamerada Kaçak elektrik kullanan binanın elektriğini kesen görevlilere dayak kamerada         
17:55
Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı Kiracısının kapısına baltayla dayanıp etrafa zarar veren 92'lik dede serbest bırakıldı         
16:21
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:04 Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu bombası
17:59 Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeklerinin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
17:52 Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!
17:35 Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza 1 yıl 10 gün hapis cezası
17:14 Çukur dizisinin çekildiği bina yandı
17:12 Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş
17:02 Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı
16:51 Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 18:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement