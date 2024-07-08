Uşak Belediye Başkanı Esnafla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Uşak Belediye Başkanı Esnafla Kahvaltıda Buluştu

Uşak Belediye Başkanı Esnafla Kahvaltıda Buluştu

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Gediz Yolu üzerinde hizmet veren esnafla kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Yalım, kentte gerçekleştirmeyi planladıkları önemli projeler hakkında esnafa müjdeler verdi.

08.07.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Gediz Yolu üzerinde hizmet veren esnafla bu sabah kahvaltı programında bir araya geldi. Kentte gerçekleştirmeyi planladıkları önemli projeler hakkında konuşan Başkan Yalım, esnafa önemli yatırımlar hakkında çeşitli müjdeler verdi.

Özellikle kentin ulaşım sorununu çözecek ve vatandaşın işini kolaylaştıracak Tramvay hattı konusunda büyük bir müjde veren Başkan Yalım, kent merkezini tren istasyonuna bağlayan nokta üzerinde anlaşmaya vardıklarının altını çizdi. Bu bağlamda kent merkezinde bulunan eski belediye binasının önünden başlayarak aynı hat üstünde gazhane bölgesine kadar gidecek olan ve tramvay projesinin ilk adımı olarak nitelendirdikleri hafif raylı ulaşım sisteminden bahseden Başkan Yalım; projenin tamamlandığını ve gerekli anlaşmayı yaptıklarını anlattı. Çok yakında ilk kazmanın vurulacağı proje sayesinde kent merkezindeki yoğunluğun azalacağını söyleyen Yalım, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı. Yalım; "Aynı İstiklal Caddesinde olduğu gibi nostaljik tramvayımızla kent merkezinde vatandaşımızın trafiğe bulaşmadan en kısa mesafede ulaşımını sağlamak adına çok yakında yapım işlerini başlatıyoruz" diye konuştu.

Elektrikli otobüs ile ücretsiz ulaşım

Öte yandan girişimleri ve çabaları sonucunda hastane hattına ücretsiz ulaşım sağlayacaklarının müjdesini veren Başkan Yalım; "Sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması adına elektrikli otobüsler aracılığıyla ulaşımı daha rahat ve kolay hale getireceğiz. Kentin belli noktalarından günde dört defa hastaneye ücretsiz otobüs kaldıracağız, böylece vatandaşımız her saat başı hastaneye gidip gelebilecek" dedi.

Jeotermal ısıtma sayesinde ev ekonomisine katkı

Söz verdikleri gibi jeotermal ısınma projesinde süratle çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Yalım; "Sıcak su açısından çok zengin bir bölge de yaşıyoruz. Bu imkanlar sayesinde Uşak nasıl ısınıyor hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki kış aylarında pilot bölge olarak belirlediğimiz Karaağaç Mahallemizi sıcak suyla ısınır hale getireceğiz. Bu önemli proje sayesinde hem çevre kirliliğini azaltmış olacağız hem de vatandaşımızın ekonomisine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Uygun fiyatlı kreş hizmeti başlıyor

Özellikle kentte kurumsal kreşlerdeki yoğunluğa değinen Başkan Yalım; "Her çocuk bizim için önemlidir ve her çocuğun geleceği bize emanettir. Bu bilinç ile oluşturacağımız kreşlerimiz sayesinde çocuklarımıza daha rahat ve güvenilir bir ortam hazırlayacağız. Herkes bu şehirde Belediye olanaklarına kolayca erişebilme imkanına sahip olacak. Ailelerimizin de içi rahat olacak" dedi. Başkan Yalım belediye kreşinin çok yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi - UŞAK

Kaynak: İHA

Özkan Yalım, Uşak, Ulaşım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkanı Esnafla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:55:34. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak Belediye Başkanı Esnafla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement