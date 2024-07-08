Uşak Belediye Başkanı Esnafla Kahvaltıda Buluştu

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Gediz Yolu üzerinde hizmet veren esnafla bu sabah kahvaltı programında bir araya geldi. Kentte gerçekleştirmeyi planladıkları önemli projeler hakkında konuşan Başkan Yalım, esnafa önemli yatırımlar hakkında çeşitli müjdeler verdi.

Özellikle kentin ulaşım sorununu çözecek ve vatandaşın işini kolaylaştıracak Tramvay hattı konusunda büyük bir müjde veren Başkan Yalım, kent merkezini tren istasyonuna bağlayan nokta üzerinde anlaşmaya vardıklarının altını çizdi. Bu bağlamda kent merkezinde bulunan eski belediye binasının önünden başlayarak aynı hat üstünde gazhane bölgesine kadar gidecek olan ve tramvay projesinin ilk adımı olarak nitelendirdikleri hafif raylı ulaşım sisteminden bahseden Başkan Yalım; projenin tamamlandığını ve gerekli anlaşmayı yaptıklarını anlattı. Çok yakında ilk kazmanın vurulacağı proje sayesinde kent merkezindeki yoğunluğun azalacağını söyleyen Yalım, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı. Yalım; "Aynı İstiklal Caddesinde olduğu gibi nostaljik tramvayımızla kent merkezinde vatandaşımızın trafiğe bulaşmadan en kısa mesafede ulaşımını sağlamak adına çok yakında yapım işlerini başlatıyoruz" diye konuştu.

Elektrikli otobüs ile ücretsiz ulaşım

Öte yandan girişimleri ve çabaları sonucunda hastane hattına ücretsiz ulaşım sağlayacaklarının müjdesini veren Başkan Yalım; "Sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması adına elektrikli otobüsler aracılığıyla ulaşımı daha rahat ve kolay hale getireceğiz. Kentin belli noktalarından günde dört defa hastaneye ücretsiz otobüs kaldıracağız, böylece vatandaşımız her saat başı hastaneye gidip gelebilecek" dedi.

Jeotermal ısıtma sayesinde ev ekonomisine katkı

Söz verdikleri gibi jeotermal ısınma projesinde süratle çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Yalım; "Sıcak su açısından çok zengin bir bölge de yaşıyoruz. Bu imkanlar sayesinde Uşak nasıl ısınıyor hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki kış aylarında pilot bölge olarak belirlediğimiz Karaağaç Mahallemizi sıcak suyla ısınır hale getireceğiz. Bu önemli proje sayesinde hem çevre kirliliğini azaltmış olacağız hem de vatandaşımızın ekonomisine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Uygun fiyatlı kreş hizmeti başlıyor

Özellikle kentte kurumsal kreşlerdeki yoğunluğa değinen Başkan Yalım; "Her çocuk bizim için önemlidir ve her çocuğun geleceği bize emanettir. Bu bilinç ile oluşturacağımız kreşlerimiz sayesinde çocuklarımıza daha rahat ve güvenilir bir ortam hazırlayacağız. Herkes bu şehirde Belediye olanaklarına kolayca erişebilme imkanına sahip olacak. Ailelerimizin de içi rahat olacak" dedi. Başkan Yalım belediye kreşinin çok yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi - UŞAK