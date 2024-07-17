Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Nuri Şeker Caddesi\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Kahvaltıda Buluştu

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Nuri Şeker Caddesi'nde hizmet veren esnaf ve vatandaşlar ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, saha ziyaretlerine devam ediyor. Sık sık vatandaşları dinleyen Başkan Yalım, ve yanında bulunan Belediye Başkan Yardımcıları Reyhan Aydın, Serpil Keskin ve Halil Arslan'la birlikte, Nuri Şeker Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

Nuri Şeker Caddesi'nde hizmet veren esnaflar ve vatandaşlarla kahvaltı programın bir araya gelen Başkan Yalım ve yardımcılarıyla birlikte karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Cadde üzerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da selamlaşmayı ve sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Yalım, esnaflardan kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi.

Öte yandan Başkan Yalım, gerçekleştireceği projeler hakkında da esnaflara ve vatandaşlara bilgiler verdi. - UŞAK