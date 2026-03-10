Uşak Hastanesindeki İddialara Cevap

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönelik iddialara ilişkin, "Hukuki yönden cezai işlem gerekiyorsa gereği yapılacaktır. Eylemleri nedeniyle kamu zararına sebep olanlar varsa, bu kamu zararı ilgili kişilerden tazmin edilecektir." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "tarihi geçmiş stent ve sarf malzemeleri kullanıldığı" iddialarını değerlendirdi.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünce geçen yıl mayıs ayında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan incelemede "tarihi geçmiş stentlerin" tespit edildiğini aktaran Güneş, Sağlık Bakanlığı müfettişinin 6 ay 18 gün süren teftişinin 10 Şubat'ta tamamlandığını anlattı.

İnceleme sürecinin, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın konuyu gündeme taşımasından 9 ay önce başladığına işaret eden Güneş, müfettiş raporuna göre ihmal, kusur veya kastı bulunanların tespit edilmesi halinde ilgililerden mutlaka hesap sorulacağını vurguladı.

AK Parti'li Güneş, "Hukuki yönden cezai işlem gerekiyorsa gereği yapılacaktır. Eylemleri nedeniyle kamu zararına sebep olanlar varsa, bu kamu zararı ilgili kişilerden tazmin edilecektir. Bu yönden hiç kimsenin şüphesi olmasın, devletimizin bir kuruşu dahi bizim için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Güneş, inceleme süreci henüz tamamlanmamışken "inceleme tamamlanmış gibi" bazı kişilerin hedef seçildiğini ve yargısız infaz yapılarak şüpheli gösterildiğini belirterek, bu durumu eleştirdi.