Uşak\'ta Kur\'an Kursu Protokol İmza Töreni

Politika

Uşak Valisi Naci Aktaş, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilecek olan Kur'an kursunun protokol imza töreni için hayırseverlerle bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında hayırsever etkinliğinde Yaşar Erdem, Saim Erdem, Sultan Metin ve Filiz Şanlı tarafından yaptırılıp Diyanet İşleri Başkanlığına devredilecek olan Kur'an kursunun protokol imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde Vali Aktaş ve hayırseverlerin yanı sıra Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır'da katıldı.

Öte yandan Vali Aktaş, hayırseverlere teşekkür ederek Uşak'a için hayırlı olmasını diledi. - UŞAK