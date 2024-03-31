Uşak Valisi ve siyasi parti temsilcileri oy kullandı

Politika

Uşak'ta oy kullanma işlemi devam ederken, Uşak Valisi Turan Ergün ve siyasi parti temsilcileri ile adaylar da oylarını kullandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Uşak'ta da oy kullanma işlemi devam ediyor. Uşak'ta birçok vatandaş sandık başlarına giderek oy kullanım işlemine devam ederken, Uşak Valisi Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün ile birlikte Mehmetçik İlkokulu'na gelerek 1096 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu oy kullanma işlemlerinde oluşan kuyrukta bekleyen Vali Ergün vatandaşlarla sohbet etti. Seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanma işlemini gerçekleştiren Vali Ergün sonuçların ülkeye 'hayırlı olmasını' diledi. Seçimin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ergün; "Şu an emniyet ve jandarmamızın bütün personeli görevde. İlimizde seçim süreci herhangi bir olumsuzluk olmadan başladı. Vatandaşlarımız oy kullanmaya devam ediyorlar. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona eriyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinin en önemli unsurlarından biri de, alınan bu tedbirler yanında siyasi parti temsilcilerimizin ve adaylarımızın göstermiş olduğu duyarlılık, birbirlerine saygı. Uşak daha önceki seçimlerde de bu olgunluğu her zaman göstermiş bir il. Bu seçim döneminde de aynı olgunlukla devam ediyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimi tamamlarız." dedi.

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkan Adayları ve siyasi parti temsilcileri de oy kullanım işlemi tamamladı. - UŞAK