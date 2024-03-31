Uşak Valisi ve siyasi parti temsilcileri oy kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Uşak Valisi ve siyasi parti temsilcileri oy kullandı

Uşak Valisi ve siyasi parti temsilcileri oy kullandı

Uşak Valisi Turan Ergün ve siyasi parti temsilcileri, Uşak'ta oy kullanma işlemi devam ederken oylarını kullandılar. Vali Ergün, seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesi için alınan tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

31.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta oy kullanma işlemi devam ederken, Uşak Valisi Turan Ergün ve siyasi parti temsilcileri ile adaylar da oylarını kullandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Uşak'ta da oy kullanma işlemi devam ediyor. Uşak'ta birçok vatandaş sandık başlarına giderek oy kullanım işlemine devam ederken, Uşak Valisi Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün ile birlikte Mehmetçik İlkokulu'na gelerek 1096 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu oy kullanma işlemlerinde oluşan kuyrukta bekleyen Vali Ergün vatandaşlarla sohbet etti. Seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanma işlemini gerçekleştiren Vali Ergün sonuçların ülkeye 'hayırlı olmasını' diledi. Seçimin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ergün; "Şu an emniyet ve jandarmamızın bütün personeli görevde. İlimizde seçim süreci herhangi bir olumsuzluk olmadan başladı. Vatandaşlarımız oy kullanmaya devam ediyorlar. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona eriyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinin en önemli unsurlarından biri de, alınan bu tedbirler yanında siyasi parti temsilcilerimizin ve adaylarımızın göstermiş olduğu duyarlılık, birbirlerine saygı. Uşak daha önceki seçimlerde de bu olgunluğu her zaman göstermiş bir il. Bu seçim döneminde de aynı olgunlukla devam ediyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimi tamamlarız." dedi.

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkan Adayları ve siyasi parti temsilcileri de oy kullanım işlemi tamamladı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Turan Ergün, Uşak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak Valisi ve siyasi parti temsilcileri oy kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
12:21 Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere
11:51 Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum
10:56 YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı
10:56 Diyarbakır’da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
12:55 Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın
12:50 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
12:27 CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
11:55 Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye’nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı
11:14 Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü
10:44 Survivor’da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi Gözyaşlarına boğuldular Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular
10:33 Manisa’da oy kullanan Özgür Özel’den “Kutlamalarda silahtan uzak durun“ çağrısı Manisa'da oy kullanan Özgür Özel'den "Kutlamalarda silahtan uzak durun" çağrısı
10:12 Şanlıurfa’da seçim gerginliği Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi
09:48 Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul’da yoğunluğa neden oldu Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 13:17:44. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak Valisi ve siyasi parti temsilcileri oy kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement