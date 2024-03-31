Uşak Valisi ve siyasi parti temsilcileri oy kullandı

Uşak'ta oy kullanma işlemi devam ederken, Uşak Valisi Turan Ergün ve siyasi parti temsilcileri ile adaylar da oylarını kullandı.
Ülke genelinde olduğu gibi Uşak'ta da oy kullanma işlemi devam ediyor. Uşak'ta birçok vatandaş sandık başlarına giderek oy kullanım işlemine devam ederken, Uşak Valisi Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün ile birlikte Mehmetçik İlkokulu'na gelerek 1096 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu oy kullanma işlemlerinde oluşan kuyrukta bekleyen Vali Ergün vatandaşlarla sohbet etti. Seçim görevlilerine kolaylıklar dileyerek, oy kullanma işlemini gerçekleştiren Vali Ergün sonuçların ülkeye 'hayırlı olmasını' diledi. Seçimin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ergün; "Şu an emniyet ve jandarmamızın bütün personeli görevde. İlimizde seçim süreci herhangi bir olumsuzluk olmadan başladı. Vatandaşlarımız oy kullanmaya devam ediyorlar. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona eriyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinin en önemli unsurlarından biri de, alınan bu tedbirler yanında siyasi parti temsilcilerimizin ve adaylarımızın göstermiş olduğu duyarlılık, birbirlerine saygı. Uşak daha önceki seçimlerde de bu olgunluğu her zaman göstermiş bir il. Bu seçim döneminde de aynı olgunlukla devam ediyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimi tamamlarız." dedi.
Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkan Adayları ve siyasi parti temsilcileri de oy kullanım işlemi tamamladı. - UŞAK
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Seçimi için eşi Fatma, kızı Ayşe Sena Tunç ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullandı. Bakan Tunç, seçimlerin şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, Türkiye'nin demokrasiye sahip çıkan bir ülke olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar Ortaokulu'nda bulunan sandıkta oy kullandı. Yılmaz, seçimlerin demokratik bir şekilde tamamlanması ve yüksek katılımın sağlanması temennisinde bulundu.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oylarını İbrahim Bodur Anadolu Lisesi'nde kullandı. Vali Aktaş, seçimlerin Çanakkale'ye hayırlı olması temennisinde bulundu ve vatandaşların huzur ve güven içinde oy kullanmaları için tedbirlerin alındığını belirtti.
Kilis'te yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy vereceği okullara götürülüyor. Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, evlerinden ve hastaneden alınarak oy kullanacakları okullara taşınıyor.
CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ünlüce, oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını diledi ve seçim sonuçlarının Eskişehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, seçim sürecinde gösterilen teveccüh, yakınlık ve samimiyet için Eskişehir halkına teşekkür etti.
Burdur Valisi Türker Öksüz, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Vali Öksüz, oy verme işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti. Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ve CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz de eşleriyle birlikte oy kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eşi ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı. Turan, seçmenlerle sohbet ederek demokrasiye olan aşkını dile getirdi ve sorunsuz bir seçim dönemi temennisinde bulundu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek oyunu kullandı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise 'Heyecanlı bir 5 yıl bizi bekliyor' dedi.
Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için oyunu kullandı. Çelik çifti, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1306 numaralı sandıkta belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi ile muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Vali Çelik, seçimlerin hayırlı olmasını dilerek, kentte toplam 706 sandıkta 266 bin 279 vatandaşın oy kullanacağını söyledi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da oyunu kullanırken öldürülen MHP'li genç hakkında konuştu ve farklı tercihlerin kan davasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı ve vatandaşın iradesine saygı duyacaklarını belirtti.
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