Uyuşturucu Suçlularına Yeni Rehabilitasyon Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Suçlularına Yeni Rehabilitasyon Uygulaması

Uyuşturucu Suçlularına Yeni Rehabilitasyon Uygulaması
06.05.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, cezaevlerinde uyuşturucu suçlularına yönelik yeni rehabilitasyon süreci başlattı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu suçundan hükümlü kişiler için 6 cezaevinde yeni uygulama başlattıklarını söyleyerek, "Tedavi süreci bittikten sonra, İdari Gözlem Kurulu da raporu olumlu rapor verdikten sonra dışarı çıkacak. Yani uyuşturucuyu içeride bırakacak, dışarıya temiz bir halde çıkacak" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, bizzat Diyarbakır'a gittiğini belirterek, sürecin sahada çok olumlu yansımasının olduğunu söyledi. Yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin 81 il Cumhuriyet başsavcılığının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Gürlek, yasa dışı bahis oynamanın suç sayılmasına yönelik düzenleme düşündüklerini söyledi.

'REHABİLİTEYE ÖNEM VERİYORUZ'

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Bakan Gürlek, Türkiye'de bu konuda en ağır cezaların bulunduğunu, ancak yalnızca cezayı artırmanın yeterli olmadığını söyledi. 6 cezaevinde uyuşturucu suçundan hükümlü kişiler için yeni uygulama başlattıklarını belirten Bakan Gürlek, "Yani tedavi süreci bittikten sonra, İdari Gözlem Kurulu da raporu olumlu rapor verdikten sonra dışarı çıkacak. Yani uyuşturucuyu içeride bırakacak, dışarıya temiz bir halde çıkacak. Rehabiliteye önem veriyoruz, bu konuda da çalışmamız var" diye konuştu.

'FAİLİ MEÇHULLERİN ÇÖZÜLMESİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Faili meçhul cinayetlerin çözümüne de önem verdiklerini belirten Bakan Gürlek, "Cinayet mi, intihar mı böyle arada kalan olaylar var. Bu tip dosyalara biz farklı bir gözle bakıyoruz. Bunlarla ilgili de sizin mutlaka bölgenizde de böyle duyarlılık oluşturan mutlaka olaylar vardır. 'İnsanların şu olay çözülsün' dediği olaylar vardır. Bunlarla ilgili biz bir ekip kurduk. Ekip arkadaşlarımız da hepsi tecrübeli" dedi.

Bakan Gürlek, bu dosyalara doğrudan müdahale yetkilerinin bulunmadığını, ancak eksikliklerin incelendiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Uyuşturucu Suçlularına Yeni Rehabilitasyon Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:54:05. #7.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Suçlularına Yeni Rehabilitasyon Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.