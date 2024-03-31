Van\'da oy sayım işlemleri tamamlandı, oy pusulaları İl Seçim Kuruluna taşındı

Van'da oy sayım işlemlerinin sona ermesiyle birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, İl Seçim Kuruluna taşındı.
Kentte sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibariyle sona erdi. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte, oy verme süresinin bitmesiyle sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Sayım işlemlerinin bitmesiyle birlikte pusulalar çuvallara konuldu.
Çuvallara konulan oy pusulaları, yoğun güvenlik önlemleri altında Van Adalet Sarayı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu'na taşınmaya başlandı. Seçim kurulu çevresinde de polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. - VAN
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Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi. Karalar, Adana'yı bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapmayı hedeflediğini belirtti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgay Sevindi 24 bin 667, AK Parti adayı Mehmet Uyanık 16 bin 795 oy aldı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde AK Parti'nin kazandığı Mucur Belediyesi'nin 8 oyla el değiştirmesi iki grup arasında gerginliğe neden oldu. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı Ahmet Akın, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Akın, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Haberler.com canlı yayınında 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip ettikten sonra Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı. Seçim sonuçlarını ve değerlendirmesini Ankara AK Parti İl Merkezinde yapması planlanıyor.
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Denizli'deki kesin olmayan seçim sonuçlarına göre önde götürdükleri yarışı kent meydanında yoğun kalabalıkla kutlamaya başladı. Kutlamalara havai fişekler, sloganlar ve zeybek oyunları eşlik etti. İlerleyen saatlerde Doğan ve Ertemur'un açıklama yapması bekleniyor.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Bingöl'de AK Parti'nin mevcut başkanı Erdal Arıkan, yüzde 35,18 oy alarak seçimi kazandı. Arıkan, göreve devam edecekleri süre boyunca şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacaklarını belirtti.
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