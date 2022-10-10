Van haber | Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı - Son Dakika
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Van haber | Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı

10.10.2022 00:58
Van haber | Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı

Van gelişmesine göre Avusturya'da oyların yüzde 99,7'sinin sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre, 78 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen oyların yüzde 56,2'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Avusturya'da oyların yüzde 99,7'sinin sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre, 78 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen oyların yüzde 56,2'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Avusturya'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Oy sayım işleminin başlamasının ardından toplamda 7 adayın yarıştığı seçimde 78 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56,2'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Van der Bellen yaptığı açıklamada, "Çoğunluk kolayca söylenebilir, ancak mutlak çoğunluk, diğerlerinin (adayların) toplamından daha fazla oy anlamına gelir ve bunu çok ciddiye almak gerekir. Bunun olacağından hiç emin değildim ama oldu ve çok memnunum" dedi.

Van der Bellen'in en yakın rakibi aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) adayı Walter Rosenkranz ise yaptığı açıklamada, "Alexander Van der Bellen ilk turda bir sonraki başkan olmayı başardı. Onu bu konuda tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyların yüzde 99,7'sinin sayılmasının ardından Van der Bellen'in en yakın rakibi Rosenkranz oyların 17.9'unu, Bira Partisi'nin adayı Dominik Wlazly'ın oyların yüzde 8.4'ünü, bağımsız aday olan eski gazeteci Tassilo Wallentin oyların yüzde 8,3'ünü, FPÖ'nün eski milletvekillerinden aşırı sağcı Gerald Grosz oyların 5,5'ini, Avusturya İnsan, Temel Haklar, Özgürlük (MFG) Partisi'nin adayı Michael Brunner oyların yüzde 2,1'ini ve iş adamı Heinrich Staudinger ise oyların 1,5'ini aldı.

Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Avusturya'da seçime katılım oranı yüzde 65,8 oldu.

Resmi sonuç hafta içi açıklanacak

Posta yoluyla kullanılan oyların yarın sayılmasıyla seçim sürecinin sona ermesi ve resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. - VİYANA

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Kaynak: İHA

Alexander Van der Bellen, Avusturya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Van haber | Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen kazandı - Son Dakika

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