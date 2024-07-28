Venezuela'da Halk Devlet Başkanını Belirlemek İçin Sandık Başına Gidiyor

Politika

Venezuela'da halk devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

Venezuela'da halk bugün ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Venezuelalılar, yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi için oy merkezlerine akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan Venezuela seçmeni, tek tek oylarını kullanmaya başladı. Ülkede bulunan 21 milyon kayıtlı seçmen kurulan 30 bin sandıkta oy kullanabilecek.

Sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 25 yıldır iktidarda olduğu ülkede yapılacak seçimde 10 aday yarışıyor ancak seçimin devlet mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonun Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

Seçimin sonuçlarının ise yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor. - KARAKAS