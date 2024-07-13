Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, hedeflerini açıkladı

Politika

Samsun'un Vezirköprü İlçe Belediye Başkanı Murat Gül, hedeflerinin daha güzel ve daha yaşanabilir bir Vezirköprü oluşturmak olduğunu söyledi.

"Vezirköprü Belediyesi Değerlendirme Toplantısı" Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Murat Gül, üç aylık çalışma dönemini değerlendirerek, "Vezirköprü Belediyesinden vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için, daha hızlı daha etkili sistematik bir çalışma programladık. Hizmet anlayışımızın merkezimizde insan olacak. Bütün amacımız vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanmak. Vezirköprü Belediyesinin hizmet kalitesini yükseltmek için yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte biz büyük bir aileyiz. Hepimizin ortak paydası ve hedefi her alanda daha güzel ve daha yaşanabilir bir Vezirköprü oluşturmak" diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Vedat Kınay, Salih Sefacı ve Vezirköprü Belediyesine ait Vezir İmar Enerji Per. Hiz. Ltd. Şti Müdürü Ergün Korucu, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. - SAMSUN