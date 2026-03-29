Yaban Hayvanlarının Avlanmasına Yasal Düzenleme

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanması için yeni bir yasal düzenleme yapılacak.

İnsan ve hayvanlara saldırı, bulaşıcı hastalık riskleri durumlarında koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanabilmesine yönelik yasal düzenlemeye gidilecek.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne son dönemlerde şehir merkezlerine inen yaban hayvanlarının saldırılarının ve bulaşıcı hastalık risklerinin engellenmesi amacıyla koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanabilmesine yönelik madde ihdas edildi.

İlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek teklifin yasalaşmasıyla yaşanan sorunun çözümüne ilişkin düzenleme hayata geçirilecek.

Kara Avcılığı Kanunu'ndaki değişiklikle, koruma altında olmayan yaban hayvanları, avlanmasının yasaklandığı yer, gün ve süreler de dahil olmak üzere insan sağlığına, çevreye, tarım alanları ile besi, evcil ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları veya bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ilgili kuruluşlarla rapor hazırlanacak.

Söz konusu durumlara ilişkin rapor kapsamında av ve doğa koruma memurları ve avcılar, koruma altında olmayan yaban hayvanlarını avlayabilecek. Avlanma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izni gerekecek.

Diğer taraftan, kolluk kuvvetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda mahalli mülki amirin kararıyla avlanmalarda görevlendirilebilecek.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Politika, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 12:02:59. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.