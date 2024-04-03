Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu: \'Yakakent\'e ait her şey Yakakentlinindir\'

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde Yakakent Belediye Başkanı seçilen Dr. Şerafettin Aydoğdu, kent meydanında basın açıklaması yaparak, "Yakakent'e ait her şey Yakakentlinindir" dedi.

Yakakent'in resmi olmayan sonuçlara göre yeni Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, partililerle ilçe meydanında toplanarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada ilk olarak söz alan İYİ Parti Yakakent İlçe Başkanı Hamza Yakupoğlu, bundan sonraki işlerinin Yakakent'i ve ilçe halkını korumak olduğunu söyledi.

Daha sonra ilçe halkına seslenen Dr. Şerafettin Aydoğdu ise "Seçim döneminde gerilim olsun diye bize çok yüklenildi. Çok yalanlar söylenildi, iftiralar atıldı. Yalnız bugün yapılan benimle alakalı değil. Yakakent'in bir çivisini kimse buradan söküp alamaz. Bu konuda benden kimse sabır falan beklemesin. Kimse Yakakent'in sahibi değil. Burası ağalık sistemi ile yönetilmiyor. Yakakent'e ait her şey Yakakentlinindir. Kimse burayı sahibi olarak görmesin. Aklını başına alsın. Belediyede çalışan arkadaşları uyarıyorum. Sakın sakın usulsüz bir şeye imza atmayın. Oradan da çok kötü kokular geliyor. Yani çok duyumlar alıyoruz. Ama bunları geldiğimizde avukatlarımızla birlikte inceleyeceğiz. Bunu da herkes bilsin. Ona göre tavrını alsın. Biz sahip çıkarsak Yakakent çok kısa bir sürede ulaşması gereken yerlere, güzel günlere ulaşacak" dedi. - SAMSUN