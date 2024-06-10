Yangında zarar gören ailenin evi onarılıyor - Son Dakika
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Politika

Yangında zarar gören ailenin evi onarılıyor

Isparta'da sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası çıkan yangında Ata ailesine ait 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Isparta Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle Ata ailesinin evi tadilattan geçiriliyor.

10.06.2024 17:22
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Yangında zarar gören ailenin evi onarılıyor

ISPARTA - Isparta'da sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası çıkan yangında Ata ailesine ait 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Isparta Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle Ata ailesinin evi tadilattan geçiriliyor.

Yangın 29 Mayıs Çarşamba günü Sidre Mahallesi 4321 sokakta bulunan 2 katlı evde meydana gelmişti. Kazım-Hamide Hur Ata'ya ait evde sobadan çıkan kıvılcım sonrasında yangın çıkmış, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında yangın söndürülürken, ev büyük hasar görmüştü. Yangının ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aileyle ilgilenilmesi talimatını verdi. Isparta Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle Ata ailesinin yanan evi tadilattan geçiriliyor.

Olay gününü anlatan Hamide Hur Ata, birisine süt vermek için dışarı çıktığını, eve geldiğinde ise yangını fark ettiğini söyledi. Yangını görür görmez 112 Acil Çağrı Merkezi ve mahalle muhtarını aradığını anlatan Ata, "Sağ olsun itfaiyemiz geldi, yangını söndürdü. Isparta Belediye Başkanımız yardımcı oluyor. Başkanımız ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey de Hamide Hur Ata'nın yangın günü kendisini aradığında alevlerin göklere kadar yükseldiğini, itfaiyenin yoğun çalışmalarıyla yangının söndürüldüğünü belirtti. Yangından sonra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla belediyenin tüm ekipleriyle ailenin yanında olduğunu ifade eden Özbey, "Belediye Başkanımıza ve ekibi ile tüm yardım kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada yalnız olmadığımızı hissettik. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Emin ellerde olduğumuzu hissettirdiler, teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yangında zarar gören ailenin evi onarılıyor - Son Dakika

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