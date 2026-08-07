Yazıcı: Bu bir af düzenlemesi değil - Son Dakika
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Yazıcı: Bu bir af düzenlemesi değil

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- "Birkaç gün içerisinde inşallah yasalaşması sağlanacak. Bu, kesinlikle bir af düzenlemesi değil aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi üzecek herhangi bir amaç söz konusu değildir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Bu, kesinlikle bir af düzenlemesi değil kesinlikle aziz şehitlerimizin ruhunu muazzez kılacak, gazilerimizi üzecek herhangi bir amaç söz konusu değildir." dedi.

Yazıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerindeki bin konutun kurası, bin konutun anahtar tesliminin yanı sıra Bahçelievler Projesi kapsamındaki 5 bin konutun temellerinin atılmasına ilişkin Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dar gelirli aileleri ev sahibi yapan projelerden dolayı ilgilileri tebrik etti.

Bir ilde yönetici ve siyasi kadroların milleti odağa alarak hak-hukuk gözetmesi gerektiğini belirten Yazıcı, "Helal ve harama dikkat ederek çalışma yürütürlerse, sorunların çözümlerine birlikte odaklanırlarsa, ortak aklı egemen hale getirirlerse orada başarı vardır. Bugün de bunların örneklerini görüyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, son dönemde belediyelere yönelik operasyonlara değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin değişik yerlerinde milletin imkanlarını ve hukukunu çarçur edenlerin, haksız yöntemlerle başka yöne sürükleyenlerin görünür olması asla moralinizi bozmasın, bunlar elbette ki yargıda hesaplarını verirler. Temizlerse aklanır, temiz değillerse mutlaka müstahak oldukları yaptırımlarla karşı karşıya gelirler. Üstün olan haktır, hak üstündür. Haksızlık, helal haram gözetmemek, hiçbir zaman kimsenin yanında kar kalmaz. Bu özeni göstermeliyiz."

"Terörsüz Türkiye süreci"

Yazıcı, 40 yıldan bu yana Türkiye'nin, kalkınmasına zarar vermek, birlik-bütünlüğüne halel getirmek, vatanı bölmek, milleti parçalamak için uğraşan unsurlarla ve terör örgütleriyle mücadele ettiğini anlattı.

"Bugüne kadar 9 defa terörü sonlandırmak amacıyla bir yandan silahlı mücadele, diğer yandan da yasal olarak 9 defa düzenleme yaptık." diyen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki yıldan bu yana Cumhurbaşkanı'mızın 2024 yılı Ağustos'unda ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, onu takiben 1 Ekim'de Meclis açılış konuşmasında iç bünyemizin güçlendirilmesine vurgu yapması, bunu takiben MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda çok kararlı bir tutum sergilemesi, açıklamalarıyla iç bünyenin güçlendirilmesi talebine güçlü bir destek vermesiyle başlayan 'Terörsüz Türkiye' dediğimiz proje, o günden bu yana değişik safhalardan geçerek dün itibarıyla yeni bir safhaya girmiştir."

Yasal düzenlemenin teklif halinde 12 madde olarak Meclise sunulduğunu, bugün komisyonda görüşüleceğini belirten Yazıcı, "Birkaç gün içerisinde inşallah yasalaşması sağlanacak. Bu, kesinlikle bir af düzenlemesi değil aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi üzecek herhangi bir amaç söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi ve bölgeyi terörden ve teröristlerden temizlemeyi amaçladıklarını vurgulayan Yazıcı, "Teröristleri aparat olarak kullanacak ülkelerin tasarrufunu da önlemek üzere bu projeyi gerçekleştirdiğimizde Türkiye, iç bünyesi daha güçlü hale gelmiş, hedeflerine ve 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz Cumhuriyetin kuruluşunun 2. yüzyılında daha güçlü bir şekilde projelerini hayata geçirebilecek, sorunlarımızın çözümü için gerekli kaynağı sağlama imkanına kavuşacak, güçlü Türkiye, güçlü bölgenin de var olmasıyla dünya sulhuna katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın da katılımcılara hitap etmesinin ardından Gazikonut tarafından inşa edilen konutların kura ve anahtar teslim töreni yapıldı.

İsmi çıkan vatandaşlara anahtarlarının verilmesinin ardından Bahçelievler Projesi için 5 bin konutun temelleri atıldı.

Kaynak: AA

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