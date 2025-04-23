Yenal Yıldırım İstifa Etti, Başkan Durbay Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yenal Yıldırım İstifa Etti, Başkan Durbay Tepki Gösterdi

Yenal Yıldırım İstifa Etti, Başkan Durbay Tepki Gösterdi

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım istifa etti, Başkan Durbay suç duyurusunda bulunacak.

23.04.2025 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım "Siyaset zenginleşme aracı olmamalı" diyerek istifa ettiğini açıklarken, Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise açıklamaya tepki göstererek, Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve iddialarını kanıtlamasını isteyeceğini ifade etti.

CHP'li Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, sosyal medya hesabından, görev yaptığı belediye yönetimine karşı iddialarda bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benden buraya kadar. Evet. Bulunmaz Hint kumaşı mıyım? Hayır. Ama bir ay önce hakkımda alınan ki önüme imzaya getirilerek adeta burnuma sokularak imzalanması istenilen karar. En önemlisi mukayese edildiğim kişiler. 1987 üniversite mezunuyum hemen gelip üye olduğum partim evet bugünleri de görecekmişiz, gördük de. Siyaset zenginleşme aracı olmamalı. Evet çok bekledim çok bekledik hep gün döndü devran döndü. Yine dönecek. Çarpmada bir toplamada sıfır olan mallar yerinizi alacaksınız bu denklemde" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI DURBAY: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Durbay, "Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak belediyemizi töhmet altında bırakan Yenal Yıldırım ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunup bahsettiği iddiaları kanıtlamasını isteyeceğim. Aynı zamanda partimizin disiplin kuruluna da şikayet dilekçemi verip, partililik ile bağdaşmayan bu ve bundan önceki tüm davranışları için partiden ihraç edilmesini talep edeceğim. Belediyemizin şirketinde yönetim kurulu üyesi olamayacağını öğrendikten sonraki gün böyle bir paylaşım yapması ve bunu ilkesellikle açıklamaya çalışması dürüstlükle bağdaşmamaktadır. Böyle bir günde kamuoyunun bu gereksiz gündemle meşgul edilmesi sebebiyle üzüntülerimi bildirir, saygılarımı sunarım" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Gülşah Durbay, Şehzadeler, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenal Yıldırım İstifa Etti, Başkan Durbay Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü
Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
23 Nisan’ı coşkuyla kutlanıyor Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti 23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Şampiyon PSG’nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti
Abdülkerim’e Konya’da büyük şok Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı Abdülkerim'e Konya'da büyük şok! Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı

22:12 İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:20 Marmara Denizi’nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem Marmara Denizi'nde 6,2 Büyüklüğünde Deprem
20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
10:40 II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
10:14 ABD Başkan Yardımcısı’nın ziyareti sırasında Hindistan’da terör saldırısı: 26 ölü ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Hindistan'da terör saldırısı: 26 ölü
09:56 Ali Koç’a soğuk duş Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
09:33 Survivor’da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız
09:30 Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:23 Tartıştığı babasını silahla vurdu Tartıştığı babasını silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 22:37:08. #7.12#
SON DAKİKA: Yenal Yıldırım İstifa Etti, Başkan Durbay Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.