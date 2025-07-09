Kamu Kurumlarına Kadro İhdası Yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığına 150, Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığına 1, Sağlık Bakanlığına 5, Jandarma Genel Komutanlığına da 2 kadro ihdası yapıldı.