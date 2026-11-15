Yeni Parti kurultayında 1202 delege PM ve YDK üyelerini seçiyor - Son Dakika
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Yeni Parti kurultayında 1202 delege PM ve YDK üyelerini seçiyor

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Özgür Özel'in yeniden Genel Başkan seçildiği Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda ikinci gün oturumlarına saat 10.00'da başladı. Kayıtlı 1202 delege, blok listeyle PM ve YDK asıl ve yedek üyelerini seçecek; PM üye sayısı tüzükle 80'den 150'ye çıkarıldı.

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları başladı.

Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 10.00'da yeniden toplandı.

Özgür Özel'in Yeni Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk gününde, çalışma ve hesap raporları ve Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu onaylandı.

Kurultay'ın ikinci gününde ise partinin kayıtlı 1202 delegesi, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini belirleyecek.

Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısı 80'den 150'ye çıkarıldı. Buna göre delegeler, 150 kişilik PM listesini belirleyecek.

Kurultay, ikinci gününde yapılacak seçimlerle çalışmalarını tamamlayacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de delegelere teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
Özgür ÖzelYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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