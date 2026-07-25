Yeni Partinin MYK Üyeleri Belirlendi
Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında MYK üyelerini belirledi. 9 isim açıklandı.
Yeni Partide Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplandı.
Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.
9 kişiden oluşan MYK üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Genel Sekreter: Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman, Parti Sözcüsü: Zeynel Emre."
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