Yeni Tapu Kanunu Yayınlandı
Yeni Tapu Kanunu Yayınlandı

22.05.2026 10:53
Site aidatları yönetimi, deprem konutlarına destek içeren yeni kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan kanunun "zemin ve temel etüt kuruluşları ve hizmeti" ile ilgili kısmı 31 Aralık'ta, diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kanuna ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Vatandaşların ihtiyacı neyse, o adımları attıklarını belirten Kurum, "Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete'de yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Torba kanunla hayata geçirdikleri düzenlemelerden birinin de deprem bölgesinde yerinde dönüşümle inşa edilen yapılarla ilgili olduğunu aktaran Kurum, yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılarda hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldıklarını, hazine taşınmazlarında yüzde 10 peşin, 5 yıl faizsiz taksit imkanı getirdiklerini, kamu kaynaklarını korumak amacıyla cayma ve iade uygulamalarına son verdiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, kanunun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

