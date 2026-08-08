Yeni Terör Yasası Komisyona Kabul Edildi

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Teklifin pazartesi günü genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.

TBMM Adalet Komisyonu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında dün toplandı. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından teklif, komisyonda kabul edildi.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA ERTELEME

Teklifin yasalaşması halinde, örgüt faaliyetine katılan örgüt mensuplarının üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. 5 yıl erteleme kararı verilen örgüt mensuplarının 2 yıl, 10 yıl ertelemelerde ise 3 yıl hak yoksunluğu sürecek. Erteleme kararı, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturmada ise yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından verilecek. Bu süre boyunca zamanaşımı işlemeyecek ve erteleme kararlarına itiraz edilebilecek. Bu sürede terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak. Ardından soruşturma ve kovuşturmaya devam edilecek ve yargılama süreci sonunda verilen mahkumiyet kararı ertelenmeyecek. Süre içerisinde terör suçu işlemeyenler için kovuşturma yapılmayacak. MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenen ve teklif kapsamına giren suçlar ile ilgili süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulacak kurulun iznine bağlanacak.

HÜKÜM VERİLENLER İÇİN ERTELEME

Erteleme kararları bir sisteme kaydedilecek ve istenmesi halinde Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından talep edilmesi halinde, örgüt mensubunun süre içinde terör suçu işleyip işlemediğine dair sürecin tespiti için kullanılabilecek. Diğer taraftan örgüt faaliyeti nedeniyle mahkum olan örgüt mensuplarına yönelik düzenleme yapılacak. Buna göre; 15 yıl ve daha az hapis cezası alanlara 5 yıl, 15 yıl ve daha fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl ertelenebilecek. Aynı şekilde erteleme süreci kapsamında tahliye olup ilgili kanunlarda yer alan maddeler uyarınca terör suçu işleyenlerin erteleme kararı kaldırılıp, ceza infazına devam edilecek. Örgüt mensubu suç işlemezse ceza infaz edilmiş sayılacak.

KURUL OLUŞTURULACAK

Sürecin takip edilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan kurul oluşturulacak. Kurul ihtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturabilecek ve gerekli görülen kişileri toplantılara davet edebilecek. Kurul, çalışmaları hakkında TBMM'yi düzenli olarak bilgilendirecek. Kurul, yapacağı dönemsel değerlendirmeler neticesinde adli, idari ve yasal düzenlemeler konusunda talepte bulunabilecek. Öte taraftan TBMM'de ise İzleme Kurulu oluşturulacak.

6 AY İÇİNDE BAŞVURABİLECEKLER

Kanun teklifiyle örgüt mensupları Türkiye'ye gelirken yanında getirdikleri veya söyleyecekleri silah, mühimmat ve malzemeler kayıt altına alınacak. Uygulamadan İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olacak. Örgüt mensupları MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben 6 ay içerisinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıkları ile görev verilen kurumlara yazılı olarak başvuracak. Başvuru yapmayan kişiler ile ilgili yargılama ve infaz süreçleri devam edecek. Kanun teklifi ile 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında görev alan kişiler için hukuki, idari veya cezai sorumluluk doğmayacak.

Komisyonda kabul edilen teklifin pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.