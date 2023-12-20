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Yeni Türkiye Partisi, 2024 yerel seçimlerine katılmayı düşünüyor - Son Dakika
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Yeni Türkiye Partisi, 2024 yerel seçimlerine katılmayı düşünüyor

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere katılmayı düşündüklerini ifade etti. Yılmaz, diğer partilerde yer bulamayan fakat yerelde kendi gücüne güvenen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Yeni Türkiye Partisi, 2024 yerel seçimlerine katılmayı düşünüyor
20.12.2023 - 16:26,
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Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere katılmayı düşündüklerini ifade ederek, "Diğer partilerde yer bulamayan fakat yerelde kendi gücüne güvenen herkese kapımız açık" dedi.

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeterli başvuru olması halinde 2024 Mart Yerel seçimlerine katılmayı düşündüklerini söyleyen Yılmaz, "Siyaset yapmanın giderek zorlaştığı bir ülkede yaşıyoruz. Her şeyi yenilemek gerçek bir ihtiyaç olduğu halde halkın tercihleri ya menfaat yönlü ya da siyasetten bıkmış bir alanda ilerliyor. Muhalefet son derece yetersiz ve umut vermiyor. Diğer partilerde yer bulamayan fakat yerelde kendi gücüne güvenen herkese kapımız açık. 'Yeni bir Türkiye için ben de varım' diyen ve yenilenmeye hazır kim varsa başımızın üstünde yeri var. Siyaseten acelesi olan bir anlayış değiliz. Sabırla bekleyenlerle beraber beklemekteyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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