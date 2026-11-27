7 Kasım'da yapılan genel seçimlerin kesin sonuçlarının belli olmasıyla Yeni Zelanda'da hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı; iktidardaki Ulusal Parti ile koalisyon ortakları, 1 sandalye farkla hükümeti kurma imkânını yitirdi.

Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da gerçekleştirilen genel seçimlerin resmi sonuçları duyuruldu. Açıklanan sonuçlara göre, 130 sandalyeli mecliste hiçbir parti çoğunluğa ulaşamadı. Başbakan Christopher Luxon'un liderliğindeki Ulusal Parti ile koalisyon ortakları ACT ve New Zealand First (Önce Yeni Zelanda), 65 sandalye elde etti ve hükümet kurma fırsatını 1 sandalye ile kıl payı kaçırdı. Ulusal Parti'nin, 7 sandalye kazanan Opportunity Partisi'ni (Fırsat Partisi) koalisyona katmak amacıyla müzakerelere başlaması bekleniyor.

Başbakan Luxon, ACT, New Zealand First ve Opportunity Partisi ile birlikte hükümeti kurmak ve erken seçimin önüne geçmek için çaba göstereceğini ifade etti. Opportunity Partisi lideri Qiulae Wong da Başbakan Luxon liderliğindeki Ulusal Parti ile müzakere yürüteceklerini belirtti.

Diğer 3 parti 58 sandalyede kaldı

İşçi Partisi (Labour), Yeşiller Partisi ve yerli halk Maorilerin partisi Te Pati Maori, toplamda 58 sandalye elde etti. Bu sayı, Opportunity Partisi'nin desteği alınsa dahi hükümet kurmaları için yeterli değil.

Hükümet kurulamasa da meclis toplanacak

Yeni Zelanda'da 2023 seçimlerinin ardından koalisyon müzakereleri 40 gün sürmüştü. Müzakerelerin benzer bir sürede tamamlanması durumunda yeni hükümet yılbaşından önce kurulabilecek. Meclisin, seçim sonuçlarının resmi olarak ilan edilmesinin ardından 6 hafta içinde toplanması gerekiyor. Yeniden sayım kararı alınmazsa seçim sonuçları 3 Aralık'ta resmiyet kazanacak ve meclis en geç 14 Ocak'ta toplanacak.

Bu süre içinde hükümet kurulamazsa meclis yine de toplanacak, milletvekilleri yemin edecek ve meclis başkanı seçilecek. Ertesi gün meclisin resmi açılışı yapılacak, genel vali konuşmasını gerçekleştirecek ve ardından bir milletvekili oturumun ertelenmesini önerebilecek. Böylece hükümet kurma müzakereleri devam edebilecek.

Yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut Ulusal Parti liderliğindeki koalisyon, geçici hükümet olarak görevine devam edecek.