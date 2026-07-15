Yenice Belediye Başkanı Karakaş işçileri dinlendirdi, kendisi çalıştı - Son Dakika
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Yenice Belediye Başkanı Karakaş işçileri dinlendirdi, kendisi çalıştı

Yenice Belediye Başkanı Karakaş işçileri dinlendirdi, kendisi çalıştı
15.07.2026 13:00  Güncelleme: 13:10
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Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Çırapazarı Mesire Alanı'ndaki bankları denetlerken işçilerin molasında fırçayı alıp ahşap bankları boyadı. Vatandaşların takdirini toplayan başkan, 'Emeğin her türlüsü kıymetlidir' dedi.

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, belediye ekiplerinin Çırapazarı mevkiindeki piknik ve mesire alanında yürüttüğü çalışmaları denetlerken eline fırça alıp, yeni yerleştirilen ahşap oturma banklarını boyadı.

Yenice Belediyesi tarafından vatandaşların daha konforlu vakit geçirebilmesi için Çırapazarı Mesire Alanı'na yeni ahşap oturma bankları yerleştirildi. Öğle saatlerinde çalışmaları yerinde incelemek üzere alana gelen Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, dinlenme molasına çıkan belediye çalışanlarının yerine fırçayı eline alıp bankları ahşap koruyucu ile boyadı. Çalışmalara destek veren Karakaş'ın bu görüntüleri, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti.

Dedesinin marangoz olduğunu, kendisinin de uzun yıllar bu mesleği yaptığını belirten Başkan Karakaş, ahşapla çalışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. "Fırçayı elime alınca eski günlerim aklıma geldi" diyen Karakaş, "Çalışmaları yerinde görmek için alana gelmiştim. İşçi arkadaşlarımız kısa bir mola verince ben de mesleğim olduğu için fırçayı elime aldım. Ahşap koruyucu sürerken eski günlerimi hatırladım. Sonuçta bu benim yıllarca yaptığım meslek. Emeğin her türlüsü kıymetlidir. Biz de belediyeciliği sadece makamdan değil, sahada vatandaşımızla ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürütmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Piknik ve mesire alanındaki düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Karakaş, ilçedeki sosyal yaşam alanlarını daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Karakaş'ın işçilerle birlikte bankları boyaması vatandaşlardan da takdir toplarken, "Başkan sadece talimat vermiyor, işin ucundan da tutuyor" yorumlarına neden oldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yenice Belediye Başkanı Karakaş işçileri dinlendirdi, kendisi çalıştı - Son Dakika

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