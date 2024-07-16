Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen İstifa Etti

Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen, partisinden ve üyelikten istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Türkmen, görevde olduğu süre boyunca Elmalı halkına ve partiye en iyi hizmeti vermeye çalıştığını belirtti. İstifa gerekçesi olarak, milli görüş davasının siyasi çıkarlar için kullanıldığını ve bazı kredisi bitmiş kişilerin çıkarları için uğraş vermemesi gerektiğini ifade etti. Türkmen, üyelerine teşekkür ederek ülkemize ve milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğini söyledi.

16.07.2024 13:11
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Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen, partisinden ve üyelikten istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Elma İlçe Başkanı Uğur Türkmen, görevde olduğu sürece Elmalı halkına ve partiye en iyi hizmeti vermeye çalıştığını söyledi. Türkmen istifa ile ilgili şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bugüne kadar şerefle taşıdığım Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanlığı görevimden ve üyeliğinden istifa ediyorum. Kendimi sizlere ve görevime adadığım süre boyunca, Elmalı'mıza ve partimize hizmet etmek için elime geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Yeniden Refah Partisi'ne milli görüş davasının yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Partimizin kazanması için mücadele etmek varken, bazı kredisi bitmiş kişiler kendi çıkarları için uğraş vermemelidir. Son olarak, beni bu yolda yalnız bırakmayan üyelerime teşekkür eder haklarını helal etmelerini isterim. Benden yana üyelerime tüm haklarım helal olsun. Sizlerle yaşadığım güzel hatıralarımı her zaman yüreğimde taşıyacağım. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda, tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen İstifa Etti - Son Dakika
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