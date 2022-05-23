Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Sivas'ta konuştu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Sivas'ta konuştu

23.05.2022 00:57
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Sivas'ta konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sivas 2. İl Başkanlığı Kongresinde açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sivas 2. İl Başkanlığı Kongresinde açıklamalarda bulundu.

İl Başkanlığı kongresinde partililere hitap eden Erbakan, "Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye'de en fazla üye kaydeden siyasi parti Yeniden Refah Partimiz olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Bu başarı bizlere merhum Erbakan hocamızın bir sözünü hatırlatıyor. 'Eğer biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder, Allah bize yardım ederse kimse bize karşı galip gelemez.' Bizim diğerleri gibi mecliste grubumuz yok, yüzlerce milletvekilimiz yok, belediye başkanlarımız yok, hazine yardımımız yok, iktidar gücümüz yok, cilalama parlatma operasyonlarımız yok. Tüm bu yokluklara rağmen imanla, inançla, azimle, gayretle bu muazzam sonucu elde ettik. Bu daha bir başlangıçtır" dedi.

"1 milyon 100 bin çiftçi üretimi bıraktı"

Resmi rakamlara göre Türkiye'de kalkınmadan bahsedilemeyeceğini savunan Erbakan, "Duyduğumda tüylerimi diken diken eden bir rakam var. 2002'de kayıtlı çiftçi sayımız 2 milyon 558 bin iken, 2022 Ocak ayında 483 bine geriledi. 2 milyon 100 bin çiftçi üretimden, tarladan uzaklaşmış. Böyle bir rakamın olduğu ülke kalkınıyor, üretiyor, gelişiyor denilebilir mi? Elbette ki denilemez. Milli gelirde sanayinin payı yüzde 24'ten yüzde 20'nin altına inmiş. Tarım üretiminin payı yüzde 12'den yüzde 5 seviyesine inmiş. Bir ülke üretmeden, ihraç etmeden, sanayide tarımda üretimini arttırmadan kalkınıyor derilebilir mi? Elbette ki denilemez. Bu tablo Türkiye'nin kalkınmadığını gösteriyor.  2020 yılında 41 bin 700 şirket, 99 bin 500 esnaf kepenk indirdi. Bir yılda neredeyse 100 bin esnafın iflas ettiği, kepenk indirdiği bir ülkede kalkınmadan bahsedilebilir mi? 1.5 milyon üniversite diplomalı gencin işsizlikten kırıldığı bir ülkeye kalkınıyor denilebilir mi? 10 milyona yakın işsizler ordusu bulunan bir ülke kalkınıyor olabilir mi?" dedi.

Konut müjdesini eleştirdi

Fatih Erbakan, düşük faizli konut müjdesini de eleştirerek şunları söyledi:

"Tane ile salatalık, dilim ile karpuz satılan bir ülkede halk ekmeği kuyruğunda, ucuz et kuyruğunda milyonlarca insan beklerken, aylık 28 bin taksit ödemesi ile 2 milyon liralık konut sahibi olma imkanını müjde diye insanların önüne koyuyorlar. Geçmiş dönemlerde Avrupa'da bir kral demiş ya 'Ekmek bulamıyorlarsa onlar da pasta yesinler' diye. Bunlar da diyorlar ki 'ekmek alamıyorsanız konut alın, salatalık alamıyorsanız konut alın.' Ayda 28 bin lira taksit ödeyebilecek kaç kişi var? Birbirinden acayip müjdeler vermeye devam ediyorlar. Bu milletin asıl beklediği müjde 2023 seçimleri akşamında bu iktidarın gittiğini görmektir. Milletin beklediği müjde bu."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Cemil Laçiner başkanlığa seçildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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